Hizan Kaymakamlığı Köylere Hizmet Götürme Birliği encümen seçimi yapıldı - Son Dakika

Bitlis'in Hizan ilçesinde Kaymakam Muhammed İkbal Yelek başkanlığında Köylere Hizmet Götürme Birliği (KHGB) encümen seçimi yapıldı.

Öğretmenevi'nde gerçekleştirilen seçim öncesinde saygı duruşunda bulunularak İstiklal Marşı okundu.

Kaymakam Yelek, burada yaptığı konuşmada, köylerin sorunlarını yerelde çözmek ve köylere daha iyi hizmetler sunabilmek için uyum içinde çalışacaklarını belirtti.

Birlik encümenliğine, İl Genel Meclis Üyesi Hikmet Okur ve Mehmet Şirin Korkmaz, muhtarlardan ise Baran Hasan Hizanlı ve Bedirhan Uğuş seçildi.

Yelek, seçilen üyelere yeni görevlerinin hayırlı olmasını diledi.