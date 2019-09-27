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Hizan üzümü gelir kaynağı oldu

25 dakika önce

Bitlis'in Hizan ilçesinde yetiştirilen üzüm, üreticilerin geçim kaynağı oldu.

Hizan üzümü gelir kaynağı oldu, System.String[]

Bitlis'in Hizan ilçesinde yetiştirilen üzüm, üreticilerin geçim kaynağı oldu.

İlçe merkezi ve bağlı köylerde yetiştirilen üzümün hasadına başlandı.

Bölgenin üzüm ihtiyacının önemli ölçüde karşılandığı ilçede, çiftçiler hasadını yaptıkları üzümü kuru üzüm, pekmez ve pestil haline getiriyor.

Ardında ilçe merkezinde satışına sunulan ürünler, üreticiler için önemli bir ekonomik kazanç sağlıyor.

Üretici Mehmet Sıddık Çelik, bu yıl üzüm üretiminde iyi verim beklediklerini belirterek, "Elde ettiğimiz ürünleri çevre il ve ilçelere gönderiyoruz. Hizan üzümünü önemli kılan unsurlar, kendine has tadı ve rengidir." dedi.

Bitlis, Hizan, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 27.09.2019 02:12 Kaynak: AA
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