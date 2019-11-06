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Son Dakika Güncel Hizan yılsonu sergisi

Hizan yılsonu sergisi

6 saat önce

Bitlis'in Hizan Aile Destek Merkezi (ADEM) tarafından el emeği göz nuru yılsonu sergisi düzenlendi.

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Bitlis'in Hizan Aile Destek Merkezi (ADEM) tarafından el emeği göz nuru yılsonu sergisi düzenlendi.


Serginin açılışına Hizan Kaymakamı Mustafa Köleoğlu, AK Parti İlçe Başkanı Ebubekir Çakmak, kurum amirleri ve vatandaşlar katıldı. ADEM tarafından düzenlenen serginin açılış kurdelesini kesen Kaymakam Köleoğlu, el emeği ürünleri tek tek inceleyerek, kursiyer öğrencilerle usta öğreticileri tebrik etti.


Sergiyle ilgili bilgi veren ADEM Koordinatörü Naciye Salar, "Yıl boyunca yapılan el emeği göz nuru ürünlerimizi bugün sergiledik. Ortaya çıkan ürünlerimizi sergide görmenin mutluluğunu yaşıyoruz. Bu yıl da kadınlarımızla birlikte yoğun bir faaliyet gerçekleştirdik. Bu faaliyetlerde devletimizin sağlamış olduğu imkanları çok değerli halkımıza kazandırmaya gayret gösterdik. Sizlerin nezdinde eğitim öğretim faaliyetlerine destek ve katkılarını esirgemeyen başta Kaymakamımız Mustafa Köleoğlu olmak üzere herkese teşekkür ederiz" dedi. - BİTLİS

Mustafa Köleoğlu, AK Parti, Bitlis, Hizan, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 06.11.2019 03:04 Kaynak: İHA
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