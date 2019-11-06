Hizan yılsonu sergisi

Bitlis'in Hizan Aile Destek Merkezi (ADEM) tarafından el emeği göz nuru yılsonu sergisi düzenlendi.



Serginin açılışına Hizan Kaymakamı Mustafa Köleoğlu, AK Parti İlçe Başkanı Ebubekir Çakmak, kurum amirleri ve vatandaşlar katıldı. ADEM tarafından düzenlenen serginin açılış kurdelesini kesen Kaymakam Köleoğlu, el emeği ürünleri tek tek inceleyerek, kursiyer öğrencilerle usta öğreticileri tebrik etti.



Sergiyle ilgili bilgi veren ADEM Koordinatörü Naciye Salar, "Yıl boyunca yapılan el emeği göz nuru ürünlerimizi bugün sergiledik. Ortaya çıkan ürünlerimizi sergide görmenin mutluluğunu yaşıyoruz. Bu yıl da kadınlarımızla birlikte yoğun bir faaliyet gerçekleştirdik. Bu faaliyetlerde devletimizin sağlamış olduğu imkanları çok değerli halkımıza kazandırmaya gayret gösterdik. Sizlerin nezdinde eğitim öğretim faaliyetlerine destek ve katkılarını esirgemeyen başta Kaymakamımız Mustafa Köleoğlu olmak üzere herkese teşekkür ederiz" dedi. - BİTLİS