Hizanlı arıcılar kara kovan balı için yayla hazırlığına başladı - Son Dakika
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Hizanlı arıcılar kara kovan balı için yayla hazırlığına başladı

6 saat önce

Bitlis'in Hizan ilçesindeki arıcılar, organik kara kovan balı üretmek için zengin floraya sahip yaylalara çıkmaya hazırlanıyor.

Hizanlı arıcılar kara kovan balı için yayla hazırlığına başladı, System.String[]

Bitlis'in Hizan ilçesindeki arıcılar, organik kara kovan balı üretmek için zengin floraya sahip yaylalara çıkmaya hazırlanıyor.

Sonbaharda yaptıkları hasadın ardından arıları sıcak bölgelere götüren Hizanlı üreticiler, ilkbaharın gelmesiyle ilçenin Gayda bölgesine dönerek yaylaya çıkış hazırlığına başladı.

Nem oranını dengelemek için söğüt dallarından yapılan özel kovanları alçak rakımlı bölgelere bırakan arıcılar, kovanların temizliği, artan mumların çıkartılması, zayıf kovanların güçlendirilmesi gibi çalışmaları yapıyor.

Yöredeki 3 bin rakımlı yaylalarına taşınacak kovanlarda üretilecek prolin değeri yüksek kara kovan balı, meşakkatli çalışmaların ardından piyasaya sunulacak.

"Verimli bir sezon olacak"

Hizan Bal Üreticileri Birliği Başkanı Seyithan Ekinci, AA muhabirine yaptığı açıklamada, 2020 sezonu için kovanların bakımını yaptıklarını söyledi.

Kışın sıcak bölgelere giden arıcıların ilçeye dönmeye başladığını belirten Ekinci, "Bahar temizliği yaptıktan sonra haziran ayı gibi yüksek rakımlı yaylalara çıkacağız. Hava geç ısındığı için kovan temizliklerini de geç yapıyoruz. Geçtiğimiz sezon verimli geçti, istediğimiz gibi bal hasadı yaptık. Hizan kara kovan balı, bilinen ve güvenilen bir bal olduğu için piyasa sıkıntımız olmuyor. Hava şartları iyi olursa kaliteli ürün elde edeceğimize inanıyoruz." diye konuştu.

Bu dönemin, yavrulama dönemi olduğu için biraz daha vitamin takviyesi yapmaları gerektiğini anlatan Ekinci, "Hizan'da geçen yıl 110 bin kovanla sezonu tamamladık. Arıcılarımız kışın iyi geçtiğini ve bu yıl verimin yüksek olacağını söylediler." dedi.

Arıcılardan Kadri Aslan da mevsime göre arıların yerlerini değiştirdiklerini, kışın sıcak bölgelere, yazın da Bitlis'in verimli yaylalarına geldiklerini anlattı.

Zengin bitki örtüsüne sahip bölgede ürettikleri kaliteli balı hasat ederek piyasaya sunduklarını belirten Aslan, "Havalar ısınınca Hizan'ın yüksek yaylalarına geliyoruz. Vitamin takviyesi yapıyoruz. Kara kovanları daha çok serin yerlere götürüyoruz. Serinlik ne kadar olursa bal kalitesi o kadar iyi olur. Arılar polen getirmeye başladı. Gittikçe daha iyi olacak." ifadelerini kullandı.

Ekinci, Bitlis, Hizan, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 19.04.2020 11:08 Kaynak: AA

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