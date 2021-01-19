Hizanlı esnaftan örnek davranış - Son Dakika

Hizanlı esnaftan örnek davranış

BİTLİS - Bitlis'in Hizan ilçesinde 15 yıldır esnaflık yapan Kazım Zorlu, örnek bir davranış sergileyerek her ay 3 aileye 150 TL değerinde gıda yardımında bulunuyor.

İHA muhabirine açıklamalarda bulunan Kazım Zorlu, 15 yıldır Hizan'da esnaflık yaptığını belirterek, "Her ay 3 aile olmak üzere 5 aydır sürdürdüğüm bu yardımda toplam 15 aileye gıda yardımı yaptım. Yardıma ihtiyacı olanları ise komşu ve akrabaları aracılığıyla tespit edip bizzat kendi bütçemden karşılıyorum ve bu pandemi süresince devam ettirmeyi düşünüyorum. Memleketimizi etkisi altına alan korona virüs maalesef herkesi olumsuz etkiledi. İşi olmayıp evine ekmek götüremeyenlerin çaresizliğine bizzat şahit oldum. Vicdani olarak sorumluluk hissettim. Kendi bütçeme göre yardıma gerçekten ihtiyacı olanları tespit ettim. Unutulmamalı ki ekmeği paylaşmak ekmekten daha lezzetlidir" dedi.