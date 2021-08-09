Hizanlı gazi Kamil Dugan hayatını kaybetti - Son Dakika

Cenazeye Emniyet Amiri Başkomiser Mahmut Metin Eyidoğan, sivil toplum kuruluşu temsilcileri, Dugan'ın yakınları ve vatandaşlar katıldı.

Hizan Kaymakamı Muhammed İkbal Yelek, cenazede Dugan'ın ailesine ve yakınlarına başsağlığı dileğinde bulundu.

Kalp krizi geçirdiği belirlenen Dugan, müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

İlçenin Yenikent Mahallesi'ndeki evinde sabah saatlerinde rahatsızlanan Dugan, yakınları tarafından Hizan Devlet Hastanesine götürüldü.

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