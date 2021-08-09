Hizanlı gazi Kamil Dugan hayatını kaybetti - Son Dakika

Bitlis'in Hizan ilçesinde 1991 yılında terör örgütü PKK mensuplarınca düzenlenen saldırıda yaralanan gazi Kamil Dugan, geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybetti.
İlçenin Yenikent Mahallesi'ndeki evinde sabah saatlerinde rahatsızlanan Dugan, yakınları tarafından Hizan Devlet Hastanesine götürüldü.
Kalp krizi geçirdiği belirlenen Dugan, müdahalelere rağmen kurtarılamadı.
Dugan'ın cenazesi, Şeyh Hasan Camisi'nde kılınan namazın ardından Gayda köyü mezarlığında toprağa verildi.
Hizan Kaymakamı Muhammed İkbal Yelek, cenazede Dugan'ın ailesine ve yakınlarına başsağlığı dileğinde bulundu.
Cenazeye Emniyet Amiri Başkomiser Mahmut Metin Eyidoğan, sivil toplum kuruluşu temsilcileri, Dugan'ın yakınları ve vatandaşlar katıldı.
Kaynak: AA
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