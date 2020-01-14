Hizanlı usta, söğüt dallarını sepete dönüştürüyor - Son Dakika

BİTLİS'te yaşayan sepet ustası Arif İltaş (50), söğüt ağacından yaptığı sepetlerle unutulmaya yüz tutan 'sepetçilik' geleneğini yaşatmaya çalışıyor. 40 yılı aşkın süredir evinin bir bölümünde bu işi yapan İltaş, "Bu meslek için dükkanımın olmasını çok isterdim, ama imkanım yok. Ben öldükten sonra bu mesleğin devam etmesini istiyorum" dedi.

Hizan ilçesine bağlı Yeşilova Mahallesi'nde yaşayan Arif İltaş, dededen kalma yöntemlerle el işi örme sepetler yaparak, artık çok yaygın olmayan 'sepetçilik' geleneğini yaşatmaya çalışıyor. İltaş'ın söğüt ağacı dallarını kullanarak yaptığı sepetlerin yanı yanı sıra ekmeklik, meyvelik ve kara kovanlar gibi ürünleri de büyük rağbet görüyor. Dededen kalma sepetçilik mesleğini 40 yılı aşkın bir süredir evinde çalışarak yaşatmaya çalıştığını belirten İltaş, şöyle dedi: