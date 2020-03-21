Hizanlılardan sağlık çalışanlarına alkışlı destek - Son Dakika

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Hizanlılardan sağlık çalışanlarına alkışlı destek
6 saat önce
Bitlis'in Hizan ilçesinde vatandaşlar evlerinin balkonlarında alkış tuttu, sürücüler ise korna çalarak sağlık çalışanlarına destek verdi.
Bitlis'in Hizan ilçesinde vatandaşlar evlerinin balkonlarında alkış tuttu, sürücüler ise korna çalarak sağlık çalışanlarına destek verdi.
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın çağrısının ardından 3 günden bu yana tüm Türkiye'de saat 21.00'de sağlık çalışanlarına destek amacıyla balkonlarından yükselen alkışlar bugün de devam etti. Hizanlı vatandaşlar da evlerinin balkonlarında alkış tuttu, sürücüler ise korna çalarak sağlık çalışanlarına destek verdi. - BİTLİS
Haber Yayın Tarihi: 21.03.2020 10:54 Kaynak: İHA
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