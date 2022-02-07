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Hizar makinesine sırtını kaptıran işçi ağır yaralandı - Son Dakika

Hizar makinesine sırtını kaptıran işçi ağır yaralandı

07.02.2022 19:28

BURDUR'da kereste fabrikasında kesim yaparken sırtını hizar makinesine kaptıran Afgan uyruklu işçi Hideyetullah Safi (36) ağır yaralandı.

BURDUR'da kereste fabrikasında kesim yaparken sırtını hizar makinesine kaptıran Afgan uyruklu işçi Hideyetullah Safi (36) ağır yaralandı.

Burdur Mahrukatçılar Sitesi'ndeki bir kereste fabrikasında çalışan Afgan uyruklu Hideyetullah Safi, akşam saatlerinde yatay hizarda kereste kesimi yaptığı sırada bir anlık dikkatsizlik sonucu bıçkı makinesine sırtını kaptırdı. Ağır yaralanan Safi, çalışanların çağırdığı ambulansla Burdur Devlet Hastanesi'ne götürülerek ameliyata alındı. Safi'nin durumunun ciddi olduğu öğrenildi. Polis olayla ilgili soruşturma başlattı.


Hizar makinesine sırtını kaptıran işçi ağır yaralandı
Hizar makinesine sırtını kaptıran işçi ağır yaralandı
Hizar makinesine sırtını kaptıran işçi ağır yaralandı
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Burdur, Afgan, işçi, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Hizar makinesine sırtını kaptıran işçi ağır yaralandı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Hizar makinesine sırtını kaptıran işçi ağır yaralandı - Son Dakika
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