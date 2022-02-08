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HİZAR MAKİNESİNE SIRTINI KAPTIRAN İŞÇİ AĞIR YARALANDI - Son Dakika

HİZAR MAKİNESİNE SIRTINI KAPTIRAN İŞÇİ AĞIR YARALANDI

08.02.2022 11:33

BURDUR'da kereste fabrikasında kesim yaparken sırtını hizar makinesine kaptıran Afgan uyruklu işçi Hideyetullah Safi (36) ağır yaralandı.

BURDUR'da kereste fabrikasında kesim yaparken sırtını hizar makinesine kaptıran Afgan uyruklu işçi Hideyetullah Safi (36) ağır yaralandı.

Burdur Mahrukatçılar Sitesi'ndeki bir kereste fabrikasında çalışan Afgan uyruklu Hideyetullah Safi, akşam saatlerinde yatay hizarda kereste kesimi yaptığı sırada bir anlık dikkatsizlik sonucu bıçkı makinesine sırtını kaptırdı. Ağır yaralanan Safi, çalışanların çağırdığı ambulansla Burdur Devlet Hastanesi'ne götürülerek ameliyata alındı. Safi'nin durumunun ciddi olduğu öğrenildi. Polis olayla ilgili soruşturma başlattı.

HİZAR MAKİNESİNE SIRTINI KAPTIRAN İŞÇİ AĞIR YARALANDI
HİZAR MAKİNESİNE SIRTINI KAPTIRAN İŞÇİ AĞIR YARALANDI
HİZAR MAKİNESİNE SIRTINI KAPTIRAN İŞÇİ AĞIR YARALANDI

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Burdur, Afgan, işçi, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel HİZAR MAKİNESİNE SIRTINI KAPTIRAN İŞÇİ AĞIR YARALANDI - Son Dakika


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SON DAKİKA: HİZAR MAKİNESİNE SIRTINI KAPTIRAN İŞÇİ AĞIR YARALANDI - Son Dakika
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