Hızarın üzerine düşen kişi öldü - Son Dakika

Malatya'da marangoz atölyesinde hızar makinesinin üzerine düşen kişi hayatını kaybetti.
Merkez Yeşilyurt ilçesi Gündüzbey Mahallesi'nde marangoz dükkanına giden Hakkı Coşkun, ayağının kayması sonucu yan tarafta bulunan hızar makinesinin üzerine düştü.
Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine gelen 112 Acil Servis ekipleri Coşkun'un hayatını kaybettiğini belirledi.
Coşkun'un cenazesi Adli Tıp Kurumu Malatya Grup Başkanlığı morguna kaldırıldı.
Haber Yayın Tarihi: 04.09.2020 20:15 - Kaynak: AA
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