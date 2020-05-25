Hızarla elini kesen kişi ambulans helikopterle hastaneye kaldırıldı - Son Dakika

Kayseri'nin Yahyalı ilçesinde hızarla elini kesen kişi, ambulans helikopterle kaldırıldığı hastanede tedavi altına alındı.
100. Yıl Mahallesi'ndeki evinin bahçesinde odunları kesen 29 yaşındaki Mustafa Esat Culfa, hızara yanlışlıkla elini kaptırdı.
Ailenin haber vermesi üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, ilk müdahalenin ardından 112 komuta merkezinden hava ambulansı talep etti.
Yahyalı ilçesine yönlendirilen ambulans helikopter, Culfa'yı Kayseri'ye getirdi.
Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine kaldırılan Culfa'nın tedavisi sürüyor.