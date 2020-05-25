Hızarla elini kesen kişi ambulans helikopterle hastaneye kaldırıldı - Son Dakika

Ailenin haber vermesi üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, ilk müdahalenin ardından 112 komuta merkezinden hava ambulansı talep etti.

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