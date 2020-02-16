Hizb-i İslami lideri Hikmetyar'dan Afganistan'daki barış sürecine sabotaj uyarısı Açıklaması - Son Dakika
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Hizb-i İslami lideri Hikmetyar'dan Afganistan'daki barış sürecine sabotaj uyarısı Açıklaması

6 saat önce

Afganistan'daki Hizb-i İslami Partisi lideri Gülbeddin Hikmetyar, Taliban ile devam eden barış sürecinin bazıları tarafından sabote edilmeye çalışıldığını söyledi.

Hizb-i İslami lideri Hikmetyar'dan Afganistan'daki barış sürecine sabotaj uyarısı Açıklaması, System.String[]

Afganistan'daki Hizb-i İslami Partisi lideri Gülbeddin Hikmetyar, Taliban ile devam eden barış sürecinin bazıları tarafından sabote edilmeye çalışıldığını söyledi.

Hikmetyar, başkent Kabil'de katıldığı bir törende yaptığı konuşmada, ABD ile Taliban arasında devam eden barış görüşmelerinin önemli aşamaya geldiğini ancak Afgan diyaloğunun başlaması için ülke içinde henüz fikir birliğinin bulunmadığını belirtti.

Taliban'la diyaloğun başlaması için önce Afganlar arasında fikir birliğine ihtiyaç olduğunu ifade eden Hikmetyar, "Bazıları Taliban ile barış sürecine desek vermek yerine bu süreci kendi çıkarları için sabote etmeye çalışıyor" dedi.

Hikmetyar, barış sürecindeki fırsatlar iyi değerlendirilmezse ülkenin durumunun daha da kötü olacağı uyarısında bulundu.

ABD ile Taliban arasında varılacak muhtemel barış anlaşmasını desteklediklerini dile getiren Hikmetyar, ABD birliklerinin Afganistan'dan çekilmesinin hem ABD'nin hem de Afganistan'ın yararına olacağını söyledi.

Trump barış müzakerelerini iptal etmişti

ABD Başkanı Donald Trump, ABD ile Taliban arasında Aralık 2018'den bu yana devam eden barış müzakerelerini, 5 Eylül 2019'da Afganistan'daki ABD askerlerine düzenlenen ve Taliban'ın üstlendiği bombalı saldırı üzerine iptal etmişti.


ABD ile görüşmelerin askıya alınmasının ardından Taliban, barış görüşmelerini sürdürmek için çözüm yolunu Rusya'da aramış ve başkent Moskova'ya heyet göndermişti.


Haftalarca belirsiz şekilde kalan barış görüşmeleri, Taliban'ın elinde rehin tuttuğu iki ABD vatandaşını serbest bırakmasıyla yeniden başlamıştı.

Barış görüşmeleri süreci

Cumhurbaşkanı Eşref Gani yönetimindeki hükümet için büyük bir tehdit unsuru olan Taliban örgütü, ülkenin birçok bölgesinde hakimiyetini koruyor.


Afgan hükümetinin Taliban ile barış görüşmelerine başlamak için defalarca girişimde bulunması ve bu kapsamda Barış Konseyi kurması da ülkeye barışı getirmeye yetmedi.

Afganistan'ın eski Cumhurbaşkanı Hamid Karzai döneminde, Haziran 2013'te, hükümet ile Taliban arasındaki temasların Katar'ın başkenti Doha'da yapılması planlanıyordu. Ancak Taliban'ın müzakerelerin yürütüleceği ofise "Afganistan İslam Emirliği" yazan tabela ve sözde bayrağını asması üzerine Afgan hükümeti görüşmelerden çekilmişti. Ofis, bir ay geçtikten sonra kapanmış ve barış müzakereleri de askıya alınmıştı.

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Haber Yayın Tarihi: 16.02.2020 11:22 Kaynak: AA
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