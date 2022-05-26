Hizbullah'a ait haber sitesi: Lübnan'ın güney sınırında İsrail'e ait bir İHA düştü - Son Dakika
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Hizbullah'a ait haber sitesi: Lübnan'ın güney sınırında İsrail'e ait bir İHA düştü

26.05.2022 20:49
Hizbullah'a ait haber sitesi: Lübnan'ın güney sınırında İsrail'e ait bir İHA düştü

Lübnan'ın güney sınırında İsrail ordusuna ait bir insansız hava aracının (İHA) düştüğü bildirildi.

Lübnan'ın güney sınırında İsrail ordusuna ait bir insansız hava aracının (İHA) düştüğü bildirildi.

Hizbullah'a ait El Meyadin sitesindeki haberde, İsrail işgalindeki Filistin topraklarından Lübnan'ın güneyine doğru seyir halinde bulunan bir İHA'nın düştüğü ifade edildi.

Haberde, İsrail ordusuna ait "skylark" modeli olduğu belirtilen İHA'ya düştükten sonra Lübnan ordusu tarafından el konulduğu kaydedildi.

Lübnan ordusundan konuya ilişkin henüz açıklama yapılmadı.

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Kaynak: AA

İhlas Haber Ajansı, Hizbullah, İsrail, Lübnan, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Hizbullah'a ait haber sitesi: Lübnan'ın güney sınırında İsrail'e ait bir İHA düştü - Son Dakika


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SON DAKİKA: Hizbullah'a ait haber sitesi: Lübnan'ın güney sınırında İsrail'e ait bir İHA düştü - Son Dakika
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