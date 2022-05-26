Hizbullah'a ait haber sitesi: Lübnan'ın güney sınırında İsrail'e ait bir İHA düştü

Lübnan'ın güney sınırında İsrail ordusuna ait bir insansız hava aracının (İHA) düştüğü bildirildi.
Hizbullah'a ait El Meyadin sitesindeki haberde, İsrail işgalindeki Filistin topraklarından Lübnan'ın güneyine doğru seyir halinde bulunan bir İHA'nın düştüğü ifade edildi.
Haberde, İsrail ordusuna ait "skylark" modeli olduğu belirtilen İHA'ya düştükten sonra Lübnan ordusu tarafından el konulduğu kaydedildi.
Lübnan ordusundan konuya ilişkin henüz açıklama yapılmadı.
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