Hizbullah: ABD, Lübnan ile İsrail arasında "normalleşme sinyalleri" vermeye çalışıyor - Son Dakika

Lübnan'da Hizbullah'ın Grup Başkanı Muhammed Ra'd, ABD'nin Lübnan- İsrail deniz sınırı meselesinden yola çıkarak, bu iki ülke arasında normalleşme sinyalleri vermeye çalıştığını belirtti.

Lübnan resmi haber ajansı NNA'nın haberine göre, Ra'd, ülkenin güneybatısında yer alan Batı Bekaa Bölgesinde Hizbullah'ın düzenlediği bir törende konuştu.

Rad, "Deniz sınırının belirlenmesi meselesine ilişkin her konuşulan bizi ilgilendirmiyor. Bunun devletin sorumluluğunda olan bir mesele olduğunu söylemiştik. Ancak bizi ilgilendiren, İsrail'le deniz sınırının belirlenmesi meselesinden yararlanılarak normalleşmeye yönelinmesidir." dedi.

Ra'd ayrıca Lübnan-İsrail deniz sınırlarını belirlemek amacıyla temaslarda bulunmak üzere Beyrut'a gelen ABD Dışişleri Bakanlığı Enerji Güvenliği Danışmanı Amos Hochstein'in, gizlenen normalleşme sinyalleri aracılığıyla bu fikri pazarladığını kaydetti.

Hizbullah'a yakınlığıyla bilinen El-Ahbar gazetesi de Lübnan hükümetinin, Lübnan-İsrail arasındaki sınırın çizilmesi sorununu çözmek için Hochstein tarafından sunulan teklifi incelemek üzere 8 üyeli bir komite kurmaya karar verdiğini duyurdu.

Beyrut'a 8 Şubat'ta resmi ziyaret gerçekleştiren Hochstein, Lübnan Cumhurbaşkanı Mişel Avn tarafından kabul edilmişti.

Avn, ülkesi ile İsrail arasındaki deniz sınırlarının belirlenmesi konusunda ABD'nin önerilerini incelemeye hazır olduklarını ve Hochstein'in deniz sınırıyla ilgili sunduğu önerilerin incelenmesinin ardından Washington ile temas kurulacağını belirtmişti.

İsrail medyası, ABD Dışişleri Bakanlığı Enerji Güvenliği Danışmanı Hochstein'in Lübnan'a deniz sınırıyla ilgili öneriler sunmasının ardından Lübnan ile İsrail'in bir anlaşma yapmasının yakın olduğunu yazmıştı.

Haaretz gazetesi, 17 Şubat Perşembe günü yayınlanan haberinde, üst düzey güvenlik yetkililerinin ABD'nin ara buluculuğunda İsrail ile Lübnan arasında bir deniz anlaşmasının imzalanması için "yolun açıldığını" düşündüğünü yazmıştı.

Lübnan ile İsrail arasındaki sınır anlaşmazlığı

Lübnan ile İsrail arasında yaklaşık 860 kilometrekarelik deniz sahası anlaşmazlığı bulunuyor. Lübnan müzakere heyeti ise tartışmalı bölgenin 2 bin 290 kilometre olduğunu söylüyor.

İki ülke de bu bölgenin kıta sahanlığında hak iddia ediyor. İsrail, Lübnan hükümetinin lisanslama sürecine başladığı beş bloktan üçünün İsrail kıta sahanlığı sınır bölgesinde yer aldığını iddia ediyor.

İsrail ayrıca, 87 kilometre uzunluğundaki Lübnan'ın kara sınırında da Şeba Çiftlikleri ile diğer bazı bölgelerdeki işgalini sürdürüyor.

Ekim 2020'de Lübnan ile İsrail arasında ABD ara buluculuğu ile Birleşmiş Milletler (BM) gözetiminde dolaylı müzakereler başlamıştı.