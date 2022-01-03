Hizbullah Genel Sekreteri Nasrallah, Hristiyan müttefikiyle yaptığı anlaşmayı geliştirmek istiyor - Son Dakika

Lübnan Hizbullahı Genel Sekreteri Hasan Nasrallah, Hristiyan Özgür Yurtseverler Hareketi Partisi ile 15 yıldan bu yana devam eden Mar Mikail Anlaşması'na bağlı olduklarını ve ulusal çıkarlar doğrultusunda bu anlaşmayı geliştirmeyi istediklerini söyledi.

Nasrallah, ABD saldırısında öldürülen eski İran Kudüs Gücü Komutanı Kasım Süleymani'nin ölümünün 2. yılı dolayısıyla başkent Beyrut'ta düzenlenen anma törenine video konferans aracılığıyla katıldı.

Ülkedeki en önemli Hristiyan müttefikleri olan Özgür Yurtseverler Hareketi Partisi Başkanı Cibrail Basil'in dün yaptığı "Hizbullah ile anlaşmamızı gözden geçirmeliyiz" eleştirilerine değinen Nasrallah, Basil'in sözünü ettiği mevzuların tartışılması gerektiğini söyledi.

Hizbullah ile Basil'in partisi arasında başkent Beyrut'ta 2006'da yapılan 15 yıllık anlaşmada gelinen noktayı hatırlatan Nasrallah, "Partimiz Mar Mikail Anlaşması'na bağlıdır ve ulusal çıkarlara göre bunu geliştirmeyi arzuluyoruz." dedi.

Basil'in sert eleştiride bulunduğu Hizbullah'ın bir diğer müttefiki Şii Emel Hareketinden de yanıt geldi.

Emel Hareketi Milletvekli ve eski Bakan Ali Hasan Halil yaptığı yazılı açıklamada, "Lübnan'ı, devleti ve kurumlarını koruma sorumluluğunu ortaya çıkaran Hizbullah ile ulusal iş birliğinden onur duyuyoruz." ifadelerini kullandı.

Basil, dün yaptığı açıklamada, "Emel değil Hizbullah ile 2006'da anlaşmaya vardık. Bu ittifakta kararları veren tarafın Emel olduğunu fark ettik ve ittifakı gözden geçirme hakkımız var." demişti.

Hizbullah ile varılan anlaşmayı iptal etmeyi düşünmediklerini söyleyen Basil, "Ancak bunu gözden geçirmek istiyoruz çünkü (anlaşma) özellikle mevcut ekonomik kriz ve zorluklara artık karşılık veremez durumda." ifadelerini kullanmıştı.

Şii-Hristiyan ittifakı

Özgür Yurtsever Hareketi Partisi, 2006'da, Lübnan'ın başkenti Beyrut'ta yapılan "Mar Mikail Anlaşması" ile Hizbullah'ın ülkedeki en güçlü Hristiyan müttefiki oldu.

Hizbullah'ın hükümet içerisinde bir diğer ortağı da Basil'in ezeli rakibi olan Şii Emel Hareketi. Basil, Emel Hareketi'ni, partisinin sunduğu yasa tasarılarını Meclisten geçirmemekle suçluyor. Bununla birlikte Basil, Hizbullah'ın partisine gerekli desteği göstermediğini ifade ediyor.

Basil ve Hizbullah-Emel arasında, ülkede ekonomik ve siyasi krizin patlak verdiği 2019'dan bu yana ciddi ihtilaflar yaşanıyor.

Beyrut'ta 4 Ağustos 2020'de meydana gelen liman patlamasını soruşturan Hristiyan yargıç Tarık Bitar'ın görevden alınmak istenmesi, Şii-Hristiyan çatışmasını alevlendirmişti.

Hizbullah, Bitar'ın görevden alınmasını isterken, Basil ve partisi ise seçmeninin desteğini kaybetmemek için bu talebe itiraz etmişti.