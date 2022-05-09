Hizbullah Genel Sekreteri, petrol ve gazın çıkarılmasının ekonomik krizin çözümü olduğunu söyledi - Son Dakika
Üye Girişi

Hizbullah Genel Sekreteri, petrol ve gazın çıkarılmasının ekonomik krizin çözümü olduğunu söyledi

09.05.2022 22:59
Hizbullah Genel Sekreteri, petrol ve gazın çıkarılmasının ekonomik krizin çözümü olduğunu söyledi

Lübnan'daki Hizbullah Genel Sekreteri Hasan Nasrallah, ülkedeki ekonomik krizi çözmek için deniz sularındaki petrol ve doğal gazı çıkarma garantisi verdiklerini açıkladı.

Lübnan'daki Hizbullah Genel Sekreteri Hasan Nasrallah, ülkedeki ekonomik krizi çözmek için deniz sularındaki petrol ve doğal gazı çıkarma garantisi verdiklerini açıkladı.

Nasrallah, ülkenin güneyindeki Sur kentinde gerçekleştirilen seçim kampanyası programına video konferans yöntemiyle katıldı.

Lübnan'da 15 Mayıs'ta yapılacak genel seçimlerde "direniş" olarak adlandırdığı Hizbullah ve müttefiklerine oy verilmesi çağrısında bulunan Nasrallah, "Lübnan'ı savunmak, petrol kaynaklarını çıkarmak ve sularını korumak isteyenler direniş ve onun müttefiklerine oy vermelidir." dedi.

İsrail ve Lübnan arasındaki tartışmalı deniz bölgesindeki petrol ve doğal gazdan söz eden Nasrallah, krizin çözümünün deniz sularındaki petrol ve doğal gazı çıkarmakla mümkün olacağını savundu.

Nasrallah, Lübnan sularında milyar dolar değerinde petrol ve gaz rezervlerinin bulunduğunu iddia etti.

Hizbullah Genel Sekreteri, kendilerine "silahsızlanma" çağrısında bulunanlara ise "İsrail bugün Lübnan'ın bir bölgesini bombalamaya kalkışabiliyor mu? diyerek, tepki gösterdi.

YORUMLAR
500
Son dakika haber... İsrail ordusu: Lübnan sınırında silah kaçakçısı 3 şüpheli gözaltına alındı Son dakika haber... İsrail ordusu: Lübnan sınırında silah kaçakçısı 3 şüpheli gözaltına alındı Kanada'da petrol kumlarından mikrodalga yöntemiyle petrol çıkarılıyor Kanada'da petrol kumlarından mikrodalga yöntemiyle petrol çıkarılıyor

Hasan Nasrallah, Hizbullah, Lübnan, Petrol, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Hizbullah Genel Sekreteri, petrol ve gazın çıkarılmasının ekonomik krizin çözümü olduğunu söyledi - Son Dakika


Son Dakika
23:02 AK Parti Sivas İl Başkanlığı'nda skandal olay! Resmi Twitter hesabı cinsel içerikli paylaşım yapan sayfaları takip ediyor
22:58 Ülkemizde 9 Mayıs günü koronavirüs sebebiyle 8 kişi hayatını kaybetti, bin 542 yeni vaka tespit edildi
22:35 Bir dönemin fenomen çocuğu Çitos Efe'nin son hali sevenlerini şaşırttı
22:31 Sağlık sorunları engel oldu! 96 yaşındaki Kraliçe Elizabeth, 59 yıl sonra ilk kez parlamento açılışına katılmayacak
22:27 MHP'li başkandan CHP milletvekiline "kılıçlı" Soylu mesajı
22:16 Antalyaspor, Konyaspor ile olan karşılaşmasında yenilmezlik serisini 14 maça çıkardı!
22:09 VakıfBank, Fenerbahçe Opet'i 3-2 mağlup etti!
21:52 Özdağ'dan Bakan Soylu'ya sert sözler: Benim öğrencim olan bürokratları bakanlıktan atmaya başlamış
21:05 Portekiz basını açıkladı! Fenerbahçe'nin yeni direktörü Jorge Jesus oldu
20:31 Erdoğan'dan ev almayı düşünenlere: 3 ayrı paketi hizmete sunuyoruz
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 9.05.2022 23:08:10. #1.11#
SON DAKİKA: Hizbullah Genel Sekreteri, petrol ve gazın çıkarılmasının ekonomik krizin çözümü olduğunu söyledi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement