Hizbullah Genel Sekreteri, Rusya için Ukrayna'ya savaşçı gönderdikleri iddialarını yalanladı - Son Dakika
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Hizbullah Genel Sekreteri, Rusya için Ukrayna'ya savaşçı gönderdikleri iddialarını yalanladı

18.03.2022 21:59
Hizbullah Genel Sekreteri, Rusya için Ukrayna'ya savaşçı gönderdikleri iddialarını yalanladı

Lübnan'da Hizbullah'ın Genel Sekreteri Hasan Nasrallah, Rusya'ya destek için Ukrayna'ya milis gönderdikleri yönündeki iddiaların asılsız olduğunu belirtti.

Lübnan'da Hizbullah'ın Genel Sekreteri Hasan Nasrallah, Rusya'ya destek için Ukrayna'ya milis gönderdikleri yönündeki iddiaların asılsız olduğunu belirtti.

Lübnan resmi ajansı NNA'da yer alan haberde, Nasrallah'ın, Hizbullah tarafından düzenlenen bir tören için daha önce kaydedilen video görüntüsü yayınlandı.

Hizbullah'tan herhangi bir savaşçı veya askeri danışmanın Ukrayna'daki savaş sahasına gitmediğini ifade eden Nasrallah, yayınlanan iddiaların yalan ve dedikodudan ibaret olduğunu kaydetti.

Hizbullah Hareketi lideri Nasrallah, 1 Mart'ta yaptığı açıklamada Rusya ve Ukrayna'da yaşayan Rus halkının haklarının, Kiev ve müttefiki NATO tarafından hiçe sayıldığını savunarak, "Moskova, kendi sınırlarını ve ulusal güvenliğini koruma hakkına sahiptir." değerlendirmesinde bulunmuştu.

Lübnan yerel medyasında Nasrallah'ın Rusya'yı savunan açıklamalarından sonra Hizbullah'ın Moskova'ya destek için Ukrayna'ya milis gönderdiği şeklinde iddialar yer almıştı.

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Hizbullah, Ukrayna, Lübnan, Rusya, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Hizbullah Genel Sekreteri, Rusya için Ukrayna'ya savaşçı gönderdikleri iddialarını yalanladı - Son Dakika


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