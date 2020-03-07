Hizbullah'ın ilk genel sekreteri Tufeyli, İdlib'deki katliamlara dikkati çekti Açıklaması - Son Dakika
Son Dakika Güncel Hizbullah'ın ilk genel sekreteri Tufeyli, İdlib'deki katliamlara dikkati çekti Açıklaması - Son Dakika

Hizbullah'ın ilk genel sekreteri Tufeyli, İdlib'deki katliamlara dikkati çekti Açıklaması

7 saat önce

Lübnan'daki Şii alimlerden Hizbullah örgütünün ilk genel sekreteri Şeyh Subhi Tufeyli, "Suriye'de İdlib halkına saldıran ve çocuklarını öldüren kimse, Kerbela'da (Hazreti Muhammed'in torunu Hazreti) İmam Hüseyin'in çocuklarını öldürenle ortaktır.

Hizbullah'ın ilk genel sekreteri Tufeyli, İdlib'deki katliamlara dikkati çekti Açıklaması, System.String[]

Lübnan'daki Şii alimlerden Hizbullah örgütünün ilk genel sekreteri Şeyh Subhi Tufeyli, " Suriye'de İdlib halkına saldıran ve çocuklarını öldüren kimse, Kerbela'da (Hazreti Muhammed'in torunu Hazreti) İmam Hüseyin'in çocuklarını öldürenle ortaktır." dedi.

Tufeyli dünkü cuma hutbesinde, İslam hukukuna göre İdlib'de savaşın haram olduğunu vurgulayarak "Suriye'de İdlib halkına saldıran ve çocuklarını öldüren kimse, Kerbela'da (Hazreti Muhammed'in torunu Hazreti) İmam Hüseyin'in çocuklarını öldürenle ortaktır." ifadelerini kullandı.

Hizbullah milislerine seslenirken "İdlib'e giden kişi, haçlı seferi ve (Rusya Devlet Başkanı Vladimir) Putin'in hizmetinde savaşıp dünya ve ahiretini kaybediyor. İdlib'de savaşın İslam'ın çıkarına olduğunu söyleyen (Hizbullah) aldatıcı ve yalancıdır." değerlendirmesinde bulunan Tufeyli, Türkiye'nin, İdlib savaşına kendi sınır güvenliğini koruma amacıyla müdahil olduğunu söyledi.

" İran, Suriye'ye bazı köy ve türbeleri koruma yalanıyla müdahil oldu ancak asıl amacının 'zalim ve bozguncu bir rejimi koruma' olduğunu söylemeye cesaret edemedi" diyen Tufeyli, Suriye halkının İran'a, "köy ve türbeleri biz koruruz, içişlerimize müdahil olmayın ve tarafsız kalın" demesine rağmen İran'ın buraya müdahil olduğunu kaydetti.

Tufeyli kimdir?

Lübnan merkezli Hizbullah örgütünün kurucularından ve ilk genel sekreteri olan Şii din alimi Şeyh Tufeyli, 1988'de İsrail ve ABD'nin düzenlediğinden şüphelenilen bir suikast girişiminden kurtuldu.

Tufeyli, 1992'de Hizbullah'ın genel seçimde yer almasıyla ilgili bir tartışma sonucu örgütle yollarını ayırma kararı aldı.

Suriye, İdlib, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 07.03.2020 03:14 Kaynak: AA
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