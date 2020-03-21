Hizbullah: İsrail adına ajanlık yapan Fahuri ABD tehditleriyle serbest bırakıldı - Son Dakika
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Hizbullah: İsrail adına ajanlık yapan Fahuri ABD tehditleriyle serbest bırakıldı

1 saat önce

Lübnan'daki Şii Hizbullah Genel Sekreteri Hasan Nasrallah, İsrail adına ajanlık yapmakla suçlanan Lübnanlı eski asker Amir Fahuri'nin, ABD'nin Lübnan'a yönelik tehditleri sonucu serbes bırakıldığını söyledi.

Hizbullah: İsrail adına ajanlık yapan Fahuri ABD tehditleriyle serbest bırakıldı, System.String[]

Lübnan'daki Şii Hizbullah Genel Sekreteri Hasan Nasrallah, İsrail adına ajanlık yapmakla suçlanan Lübnanlı eski asker Amir Fahuri'nin, ABD'nin Lübnan'a yönelik tehditleri sonucu serbes bırakıldığını söyledi.

Nasrallah, destekçilerine hitaben yaptığı televizyon konuşmasında, İsrail adına ajanlık yapmakla suçlanan Lübnanlı eski asker Amir Fahuri hakkındaki davanın zaman aşımıyla düşürülmesini değerlendirdi.

Askeri mahkemenin kararıyla serbest kalan eski ordu mensubu Fahuri için herhangi bir pazarlığın söz konusu olmadığını anlatan Nasrallah, Washington yönteminin Lübnan'a yönelik tehditlerine işaret etti. Nasrallah, şunları kaydetti:

"ABD, Fahuri'nin ülkeye giriş yaptığı 6 aydan beri Lübnanlı yetkililere baskı uyguluyor. Hatta Fahuri'nin salıverilmesine karşı çıkan Lübnanlı yetkililer doğrudan yaptırım listesine alınma tehditleriyle karşılaştı. ABD ayrıca, Lübnan ordusuna yaptığı yardımları ve ülkeye yönelik uluslararası yardımları kesme tehdidinde bulundu."

Fahuri konusunda yaşananlardan sonradan haberdar olduklarını öne süren Nasrallah, "Yaşananları tehlikeli bir durum olması hasebiyle kabul edemeyiz. Çünkü bu durum, ABD'nin uygulayacağı baskılarla istediğini elde edeceğini gösteriyor." dedi.

Askeri mahkemenin salıverdiği Fahuri hakkında yurt dışına çıkış yasağı getirildiğine dikkati çeken Nasrallah, "ABD yine de Fahuri'yi Beyrut'taki Uluslararası Refik Hariri Havalimanı'ndan almak üzere bir uçak gönderme yönünde baskılar kurmaya devam etti. Bu baskıların sonuç vermemesi üzerine ise ABD'nin Beyrut Büyükelçiliğinden yurt dışına kaçırılmış oldu." diye konuştu.

Nasrallah, tüm bu yaşananlardan sonra Hizbullah ve kendisine yönelik suçlama kampanyalarının başlatıldığını kaydetti.

Amir Fahuri davası

İsrail ordusu, ülkeyi işgal ettiği 1982-2000 yıllarında Lübnanlı tutuklular için inşa ettiği hapishanenin başına Lübnan askerlerinden Amir Fahuri'yi atamıştı.

Lübnan Askeri Mahkemesi, İsrail için ajanlık yaptığı gerekçesiyle 1998'de Fahuri'yi 15 yıl hapis cezasına çarptırmıştı. ABD'ye kaçan Fahuri ise cezanın zaman aşımına uğradığı düşüncesiyle 21 yıl aradan sonra 13 Eylül 2019'da Lübnan'a dönmüştü.

Lübnanlılar, Fahuri'nin ülkeye dönmesinin ardından düzenledikleri gösterilerde, "İsrail ajanlarına müsamaha gösterilmesin", "Lübnanlılara karşı işlenen suçlar örtbas edilmesin" pankartları açmış ve Fahuri'nin mahkeme önüne çıkarılmasını talep etmişti.

Bunun üzerine Lübnan Emniyet Teşkilatı, Fahuri'yi sorguya çektikten sonra askeri mahkemeye sevk etmişti. Askeri mahkeme ise 16 Mart'ta, Fahuri hakkındaki davanın zaman aşımı nedeniyle düşürülmesine hükmetmişti.

İsrail işgali döneminde alıkoyulan Lübnanlıları işkence altında öldürmekle suçlanan Fahuri'nin cezasını çekmeden bırakılması, Şiiler başta olmak üzere Lübnan toplumunun ciddi tepkilerine neden olmuştu.

Amerika Birleşik Devletleri, Lübnan, İsrail, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 21.03.2020 04:44 Kaynak: AA

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