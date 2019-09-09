Son Dakika Haberleri: Hizbullah, israil'e ait iha düşürdüğünü açıkladı
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Hizbullah, israil'e ait iha düşürdüğünü açıkladı

1 saat önce

Hizbullah, Lübnan-İsrail sınırında İsrail'e ait bir insansız hava aracını (İHA) düşürdüğünü duyurdu.

Hizbullah, israil'e ait iha düşürdüğünü açıkladı, System.String[]

Hizbullah, Lübnan- İsrail sınırında İsrail'e ait bir insansız hava aracını (İHA) düşürdüğünü duyurdu.

Başkent Beyrut'ta yayın yapan Hizbullah'a bağlı Al Manar TV'de yer alan habere göre, Hizbullah, İsrail sınırı yakınlarındaki Ramyeh köyü civarında İsrail'e ait bir İHA düşürdüğünü duyurdu.

Ayrıca haberde, İsrail kuvvetlerinin de İHA'nın düşürüldüğünü doğruladığı belirtildi.

Beyrut, Lübnan, İsrail, Dünya

Haber Yayın Tarihi: 09.09.2019 09:51 Kaynak: DHA
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