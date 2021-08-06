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Hizbullah, İsrail'e füze saldırısı düzenlediğini duyurdu - Son Dakika

Hizbullah, İsrail'e füze saldırısı düzenlediğini duyurdu

06.08.2021 12:15
Hizbullah, İsrail'e füze saldırısı düzenlediğini duyurdu, System.String[]

Lübnan Hizbullahı, İsrail ordusunun önceki gün Lübnan'a gerçekleştirdiği saldırılara karşılık olarak İsrail'e füze saldırısı düzenlediğini açıkladı.

Lübnan Hizbullahı, İsrail ordusunun önceki gün Lübnan'a gerçekleştirdiği saldırılara karşılık olarak İsrail'e füze saldırısı düzenlediğini açıkladı.

Hizbullah'tan yapılan yazılı açıklamada, İsrail'in önceki gece Lübnan'ın güneyindeki El-Curmuk ve Eş-Şevakir bölgelerine düzenlediği hava saldırılarına karşılık Hizbullah'a bağlı "Şehit Ali Kamil Muhsin" ve Şehit Kasım Tahhan" gruplarının işgal altındaki Şeba Çiftliklerine 122 milimetrelik füzelerle saldırı gerçekleştirdiği belirtildi.

İsrail'in Kanal 13 televizyonu, Lübnan'dan İsrail tarafına en az 10 roket atıldığını ve işgal altındaki Golan Tepeleri'nde sirenlerin çaldığını aktarmıştı.

İsrail-Lübnan sınırındaki gerginlik

İsrail ordusu, 4 Ağustos'ta Lübnan'dan ülkenin kuzeyine 3 roket atıldığını, bunlardan ikisinin İsrail'de açık alanlara, diğerinin ise Lübnan topraklarına düştüğünü açıklamıştı.

Buna karşılık Lübnan tarafına top atışları gerçekleştiren İsrail ordusu, gece saatlerinde de Lübnan'ın güneyindeki kırsal alanlara hava saldırıları düzenlemişti.

Birleşmiş Milletler Lübnan Geçici Görev Gücü (UNIFIL), Lübnan'dan İsrail'e düzenlenen roket atışı ve Tel Aviv'in buna karşılık vermesi üzerine gerginliğin arttığı Lübnan-İsrail sınırında "tansiyonun düşürülmesi" çağrısında bulunmuştu.

Lübnan ordusu ülkenin kuzeyinden gerçekleştirilen roket atışlarından sonra İsrail'in 92 topçu atışıyla Lübnan'ın güneyindeki 6 bölgeyi hedef aldığını açıklamış ve söz konusu roketlerin kaynağıyla ilgili soruşturma başlatmıştı.

Lübnan Başbakanı Hassan Diyab, ülkesinin güneyine düzenlediği saldırılar nedeniyle İsrail'i acil olarak BM Güvenlik Konseyine şikayet etme talimatı vermişti.

Lübnan Cumhurbaşkanı Mişel Avn da ülkesinin güneyinde 2006 yılından bu yana bir ilk olan İsrail'in bu hava saldırılarının bölgedeki tansiyonu yükseltme amacı taşıdığını belirtmişti.

Hizbullah, Lübnan, İsrail, Roket, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Hizbullah, İsrail'e füze saldırısı düzenlediğini duyurdu - Son Dakika


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