Hizbullah, İsrail'in Suriye'deki hava saldırısında öldürülen militanını toprağa verdi - Son Dakika

Lübnan Hizbullahı, İsrail'in Suriye'ye yönelik hava saldırısında öldürülen militanlarından Ali Kamil Muhsin'i toprağa verdi.

Hizbullah örgütüne ait El-Menar televizyonunun haberinde, İsrail tarafından Şam Havalimanı yakınlarına düzenlenen hava saldırısı sonucu Suriye'de Beşşar Esed rejimi saflarında savaşan Hizbullah mensuplarından Muhsin'in hayatını kaybettiğine işaret edildi.

Lübnan'ın güneyine getirilen Muhsin'in cenazesi, güneydeki Sur kentine bağlı Aytit beldesinde defnedildi.

Esed rejiminin haber ajansı SANA, pazartesi akşamı İsrail'e ait savaş uçaklarının, başkent Şam'a hava saldırısı düzenlediğini bildirmişti.

İsrail'in Suriye'ye saldırıları

İsrail, iç savaşın başladığı 2011'den bu yana zaman zaman Suriye ve Golan Tepeleri'nden topraklarına roket atıldığını ileri sürerek, İran destekli Hizbullah güçlerine ve Esed ordusuna ait askeri noktalara saldırılar düzenliyor.

Tel Aviv yönetimi bu saldırıların birçoğunu üstlenmese de hem Şam yönetimi hem de Rusya, Suriye'ye yönelik birçok hava saldırısının arkasında İsrail'in olduğunu duyuruyor.