Hizbullah karşıtı Hristiyan Lübnan Güçleri Partisi: Sandalye sayımızı 15'ten 20'ye çıkardık - Son Dakika

Lübnan'da Hizbullah karşıtı olarak bilinen Hristiyan Lübnan Güçleri Partisi, dün yapılan genel seçimlerin ardından milletvekili sayısını 15'ten 20'ye yükselttiğini açıkladı.

Lübnan Güçleri Partisi Medya Sorumlusu Antoinette Caca, yaptığı açıklamada, seçimlerde elde ettikleri milletvekili sayısıyla en güçlü Hristiyan partisi olduklarını ifade etti.

Partinin önceki dönem Mecliste 15 milletvekili bulunduğunu hatırlatan Caca, bu seçimlerde sandalye sayılarını 20'ye çıkardıklarını söyledi.

Öte yandan Lübnan Güçler Partisinin ezeli rakibi ve Hizbullah müttefiki Hristiyan Özgür Yurtsever Hareketi Partisi ise oy kaybettiğini bildirdi.

Eski Lübnan Dışişleri Bakanı Cebran Basil liderliğindeki partiden yapılan açıklamada, kazanılan milletvekili sayısı 16 olarak duyuruldu. Özgür Yurtsever Hareketi Partisi, 2018 seçimlerinde 18 milletvekili çıkarmıştı.

Elektrik kesintileri nedeniyle oy sayımı yavaş ilerliyor

Ülkedeki elektrik kesintileri nedeniyle önceki seçimlere nazaran bu yıl oy sayım işlemleri çok yavaş ilerledi.

Bu yüzden söz konusu 2 Hristiyan parti dışında gayriresmi sonuçlar hakkında herhangi bir açıklama yapılmadı.

Lübnan'da Mayıs 2018'de yapılan genel seçimlerde, Hizbullah ve müttefikleri 128 sandalyeli Mecliste çoğunluğu elde edip hükümeti kurabilmişti.

Ancak bu seçimlerde söz konusu partilerin yeniden Mecliste çoğunluğu koruyup koruyamayacakları merak ediliyor.

Lübnan İçişleri Bakanı Besam Mevlevi, dün düzenlediği basın toplantısında, seçimlere katılımın yüzde 41 olduğunu ifade etmişti. Mevlevi, yurt dışı seçmen sayısının ise henüz bu orana eklenmediğini söylemişti.

Lübnan'da 1989'da yapılan Taif Anlaşması'na göre Meclisteki milletvekili dağılımı, "27 Sünni, 27 Şii, 8 Dürzi, 34 Maruni Hristiyan, 14 Grek Ortodoks, 8 Grek Katolik, 1 Evanjelik, 1 Ermeni Katolik, 5 Ermeni Ortodoks, 2 Alevi, 1 Hristiyan azınlıklar" şeklinde gerçekleşiyor.