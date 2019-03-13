Son Dakika Haberleri: Hizbullah Lideri Hüseyin Velioğlu'nun Ölü Olarak Ele Geçirildiği Villa Satışa Çıkarıldı

Hizbullah Lideri Hüseyin Velioğlu'nun Ölü Olarak Ele Geçirildiği Villa Satışa Çıkarıldı

1 saat önce

Beykoz'da 19 yıl önce Hizbullah lideri Hüseyin Velioğlu'nun ölü olarak ele geçirildiği villa satışa çıkarıldı.

Hizbullah Lideri Hüseyin Velioğlu'nun Ölü Olarak Ele Geçirildiği Villa Satışa Çıkarıldı, System.String[]
Beykoz'da 19 yıl önce Hizbullah lideri Hüseyin Velioğlu'nun ölü olarak ele geçirildiği villa satışa çıkarıldı.

Hizbullah Terör Örgütü lideri Hüseyin Velioğlu, Beykoz'da 17 Ocak 2000'de saklandığı villada polisin operasyonu sonucu ölü olarak ele geçirilmişti. Polisle çatışan Velioğlu'nun öldürüldüğü villada ele geçirilen bilgiler doğrultusunda 'domuz bağı cinayetleri' olarak bilinen infazlar da ortaya çıkmıştı. O villa satışa çıkarıldı.

İstanbul Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü Anadolu Yakası Milli Emlak Dairesi Başkanlığı, dün satış ihale duyurusu yaptı. Beykoz'daki villa da 'Kadıköy Emlak Müdürlüğü'nden satılık gayrimenkuller' adlı listede yer alarak satışa sunuldu. Hizbullah evi olarak bilinen evin tahmini satış değeri 2 milyon 142 bin lira olarak belirlendi. İhalenin gerçekleştirileceği tarih ise 2 nisan 2019 olarak kayıtlara geçti. - İSTANBUL

»  »      Haber Yayın Tarihi : 13.03.2019 04:05 Kaynak: İHA

Hüseyin Velioğlu, Güncel
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