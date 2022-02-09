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Hizbullah lideri Nasrallah: "Hizbullah'ın Körfez ülkeleriyle diyalogda bulunmasında sorun yok" - Son Dakika

Hizbullah lideri Nasrallah: "Hizbullah'ın Körfez ülkeleriyle diyalogda bulunmasında sorun yok"

09.02.2022 02:04
Hizbullah lideri Nasrallah: "Hizbullah'ın Körfez ülkeleriyle diyalogda bulunmasında sorun yok"

Lübnan'daki Hizbullah lideri Hasan Nasrallah, Lübnan çıkarları için Hizbullah'ın Körfez ülkeleriyle bir diyalogda bulunmasında bir sorun yok"İran menşeli el-Alem televizyon kanalına konuşan Nasrallah, çeşitli konularda açıklamalarda bulundu.

Lübnan'daki Hizbullah lideri Hasan Nasrallah, Lübnan çıkarları için Hizbullah'ın Körfez ülkeleriyle bir diyalogda bulunmasında bir sorun yok"

İran menşeli el-Alem televizyon kanalına konuşan Nasrallah, çeşitli konularda açıklamalarda bulundu.

Nasrallah, hiçbir ülkenin iç işlerine müdahalede bulunmadıklarını, Yemen halkına yardım ettiklerini öne sürdü.

Saad el-Hariri'nin 15 Mayıs'ta yapılacak seçimlerden çekilmesinin üzücü bir karar olduğunu dile getiren Nasrallah, Müstakbel Hareketi'nin seçimlerden çekilmesinin etkisi olacağını belirterek "Lübnan seçimlerine İran'dan herhangi bir müdahale söz konusu değildir" şeklinde konuştu.

Nasrallah, ABD ile ilişkilere değindiği konuşmasında şu ifadelere yer verdi:

"Bizler Lübnan'da ABD'nin ekonomik, siyasi ve mali nüfuzu ile karşı karşıyayız. Egemenlik ve bağımsızlık konusunu gündeme getiren herkesin sözünü bu nüfuza yöneltmesi gerekir. Geçen yıllar boyunca, ABD'nin her zaman Hizbullah ile birçok yönden iletişim kanalı açması çabaları olmuştur."

Bu yönde bir açıklamanın Lübnan'da devlet kurumlarını Hizbullah aracılığıyla İran'ın el geçirme çabası içinde olduğuna dair suçlamaların ardından gelmesi dikkati çekti.

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Hizbullah, Lübnan, Körfez, İran, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Hizbullah lideri Nasrallah: 'Hizbullah'ın Körfez ülkeleriyle diyalogda bulunmasında sorun yok' - Son Dakika


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SON DAKİKA: Hizbullah lideri Nasrallah: "Hizbullah'ın Körfez ülkeleriyle diyalogda bulunmasında sorun yok" - Son Dakika
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