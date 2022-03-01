Hizbullah lideri Nasrallah: "Moskova, kendi sınırlarını ve ulusal güvenliğini koruma hakkına sahiptir" - Son Dakika
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Hizbullah lideri Nasrallah: "Moskova, kendi sınırlarını ve ulusal güvenliğini koruma hakkına sahiptir"

01.03.2022 15:42
Hizbullah lideri Nasrallah: "Moskova, kendi sınırlarını ve ulusal güvenliğini koruma hakkına sahiptir"

Lübnan'daki Hizbullah'ın Genel Sekreteri Hasan Nasrallah, Ukrayna ve NATO'nun Rus halkının haklarını hiç saydığını, Moskova'nın kendi ulusal güvenliğini koruma hakkına sahip olduğunu ileri sürdü.

Lübnan'daki Hizbullah'ın Genel Sekreteri Hasan Nasrallah, Ukrayna ve NATO'nun Rus halkının haklarını hiç saydığını, Moskova'nın kendi ulusal güvenliğini koruma hakkına sahip olduğunu ileri sürdü.

Nasrallah'ın, partisinin düzenlediği bir anma etkinliği için yaptığı video kayıt konuşması Lübnan merkezli El-Manar televizyonu tarafından yayınlandı.

Dünya gündeminin en sıcak konusu "Rusya ve Ukrayna" arasındaki savaş hakkında konuşan Nasrallah, "Ukrayna'da meydana gelen olaylardan Amerika sorumlu çünkü işlerin bu yönde gitmesi için kışkırtma ve baskılarda bulundular." iddiasını dile getirdi.

Rusya ve Ukrayna'da yaşayan Rus halkının haklarının, Kiev ve müttefiki NATO tarafından hiçe sayıldığını savunan Nasrallah, "Moskova, kendi sınırlarını ve ulusal güvenliğini koruma hakkına sahiptir." değerlendirmesinde bulundu.

Nasrallah, "(Ukrayna'nın karşı karşıya bulunduğu durum) ABD'ye güvenen, bel bağlayan ve onun üzerinden bahse giren herkes için bir derstir." dedi.

Ancak Lübnan Dışişleri Bakanlığı, 24 Şubat'ta yayınladığı açıklamada, Rusya'ya "askeri operasyonları derhal durdurması ve güçlerini Ukrayna'dan çekmesi" için çağrısı yapmıştı.

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Hizbullah, Moskova, Ukrayna, Lübnan, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Hizbullah lideri Nasrallah: 'Moskova, kendi sınırlarını ve ulusal güvenliğini koruma hakkına sahiptir' - Son Dakika


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