Hizbullah lideri Nasrallah'tan Yunanistan'a tepki: "İsrail için gaz arayan gemini derhal çek" - Son Dakika
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Hizbullah lideri Nasrallah'tan Yunanistan'a tepki: "İsrail için gaz arayan gemini derhal çek"

09.06.2022 23:13
Hizbullah lideri Nasrallah'tan Yunanistan'a tepki: "İsrail için gaz arayan gemini derhal çek"

Lübnan'daki Hizbullah Genel Sekreteri Hasan Nasrallah, Yunanistan'a, Lübnan-İsrail arasındaki tartışmalı deniz sınırında Tel Aviv için gaz arama çalışmaları yürüten gemiyi ivedi şekilde geri çekme çağrısı yaptı.

Lübnan'daki Hizbullah Genel Sekreteri Hasan Nasrallah, Yunanistan'a, Lübnan- İsrail arasındaki tartışmalı deniz sınırında Tel Aviv için gaz arama çalışmaları yürüten gemiyi ivedi şekilde geri çekme çağrısı yaptı.

Nasrallah, İsrail'in tartışmalı deniz sınırında yer alan "Kariş" bölgesine 5 Haziran'da petrol ve doğal gaz arama çalışmaları için gemi göndermesine ilişkin açıklamalarda bulundu.

Kariş'te İsrail adına arama çalışmaları sürdüren Yunan firmasının ivedi bir şekilde gemiyi geri çekmesi gerektiğini belirten Nasrallah, "Aksi takdirde gemi mürettebatı ve meydana gelecek maddi zarardan (Yunanistan) sorumlu olacak." tehdidinde bulundu.

Tel Aviv yönetiminin iddia ettiğinin aksine Kariş'in tartışmalı deniz sınırında yer aldığını aktaran Nasrallah, "Kariş ortak sahadır ve her türlü gaz çıkarımı durdurulmalıdır." dedi.

İsrail'in Lübnan'a ait yer altı servetini çaldığını savunan Nasrallah, Hizbullah'ın İsrail'in Kariş'ten gaz çıkarmasını engelleyebileceğini ancak bunu nasıl yapacaklarına değinmeyeceğini söyledi.

İsrail Dışişleri Bakanı Yair Lapid, Savunma Bakanı Benny Gantz ve Enerji Bakanı Karin Elharrar, dün yayınladıkları ortak açıklamada, ihtilaflı deniz sahası olan "Kariş"in "İsrail'in mülkü olduğunu" ileri sürmüştü.

Lübnan Cumhurbaşkanı Mişel Avn, bugün yaptığı açıklamada, İsrail'le deniz sınırlarının çizilmesi konusunda ABD ara buluculuğunda yürütülen müzakerelerin yeniden başlatılmasını isteyeceklerini belirtmişti.

Lübnan ile İsrail arasındaki sınır anlaşmazlığı

Lübnan ile İsrail arasında yaklaşık 860 kilometrekarelik deniz sahası anlaşmazlığı bulunuyor. Lübnan müzakere heyeti ise tartışmalı bölgenin 2 bin 290 kilometre olduğunu söylüyor.

Aralarında diplomatik ilişki bulunmayan Lübnan ve İsrail, deniz sınırı anlaşmazlığının çözümü amacıyla Ekim 2020'den itibaren Birleşmiş Milletler gözetimi ve ABD ara buluculuğunda dolaylı müzakerelere başlamıştı.

Müzakereler Mayıs 2021'deki beşinci turun ardından anlaşmaya varılmaksızın askıya alınmıştı.

İsrail ve Lübnan arasında ara buluculuk yapmak üzere ABD Dışişleri Bakanlığı Enerji Güvenliği Danışmanı Amos Hochstein'ın 13-14 Haziran'da Beyrut'a gelmesi bekleniliyor.

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Kaynak: AA

Yunanistan, Tel Aviv, İsrail, Güncel, Son Dakika

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