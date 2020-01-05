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Hizbullah lideri Nasrallah: Trump, asker tabutları yığılmaya başladığında yenildiğini anlayacak
6 saat önce
Lübnan'ın başkenti Beyrut'ta, İranlı General Kasım Süleymani'yi anmak için toplanan binlerce kişiye videokonferans yoluyla seslenen Hizbullah lideri Hasan Nasrallah, Amerika Birleşik Devletleri'ne (ABD) ve Başkan Donald Trump'a ağır tehditler savurdu, Süleymani için intikam vaadini yineledi.
Haber Yayın Tarihi: 05.01.2020 06:43
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