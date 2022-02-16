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Hizbullah lideri Nasrallah: "Uzun bir süredir İHA üretiyoruz" - Son Dakika

Hizbullah lideri Nasrallah: "Uzun bir süredir İHA üretiyoruz"

16.02.2022 20:17
Hizbullah lideri Nasrallah: "Uzun bir süredir İHA üretiyoruz"

Lübnan Hizbullahı Genel Sekreteri Hasan Nasrallah, uzun bir süredir insansız hava aracı (İHA) ürettiklerini açıkladı.

Lübnan Hizbullahı Genel Sekreteri Hasan Nasrallah, uzun bir süredir insansız hava aracı (İHA) ürettiklerini açıkladı.

Hizbullah'a ait El-Menar televizyonuna konuşan Nasrallah, başkent Beyrut'ta örgütün "direnişin şehit liderleri" şerefine düzenlediği etkinlikte açıklamalarda bulundu.

Nasrallah, "Binlerce füzemizi, hassas güdümlü füzelere dönüştürme kapasitemiz var. Buna yıllar önce başladık ve (füzelerin) büyük bir kısmını hassas güdümlü hale getirdik." dedi.

İran'dan hassas güdümlü füze almaya artık gerek duymadıklarını belirten Nasrallah, "Uzun bir süredir İHA üretiyoruz." şeklinde konuştu.

Nasrallah, Lübnan İçişleri Bakanlığı tarafından, 11 ve 14 Şubat tarihlerinde bir otelde düzenlenmesi planlanan "Bahreyn Devriminde Siyasetçinin Hakkı", "Bahreyn Adaletsiz ve Karanlık" temalı iki etkinliğin engellenmesini ise şu ifadelerle değerlendirdi:

"Lübnan, özgür bir ülkedir. Baskı altındaki Bahreyn halkının 14 Şubat'taki ayaklanmasını anmaya hakları vardır."

Körfez ülkeleri arasında halkın çoğunluğu Şii olan, ancak Sünni bir monarşiyle yönetilen Bahreyn'de 14 Şubat 2011'deki yönetim karşıtı ayaklanmalar hükümetin sert müdahalesiyle karşılaşmıştı.

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İhlas Haber Ajansı, Hasan Nasrallah, Hizbullah, Lübnan, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Hizbullah lideri Nasrallah: 'Uzun bir süredir İHA üretiyoruz' - Son Dakika


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