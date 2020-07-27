Hizbullah, Lübnan sınırında İsrail ile çatıştığını yalanladı - Son Dakika

Hizbullah, Lübnan sınırında İsrail güçleri ile çatışmadığını duyurdu.

Lübnan sınırında İsrail ile Hizbullah arasında şiddetli çatışma çıktığı, çatışmada ağır silahların kullanıldığı belirtilmişti. Hizbullah tarafından yapılan açıklamada ise Lübnan-İsrail sınırına sızma girişimi yapıldığı ve Shebaa bölgesinde İsrail ordusu ile çatışıldığı yalanlandı. Hizbullah, İsrail medyasında çıkan "Lübnan'dan işgal altındaki Filistin topraklarına sızma girişimi" haberlerinin sahte olduğunu ve İsrail'in sahte zaferler peşinde olduğunu açıkladı. Açıklamada, "Bugün bizim tarafımızdan herhangi bir ateş edilme ya da çatışmaya girme durumu yaşanmadı. Fakat İsrail'in Şam Uluslararası Havalimanı yakınlarında öldürdüğü Ali Kamel Mohsen için kesinlikle yanıt vereceğiz" denildi. - BEYRUT