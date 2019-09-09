Son Dakika Haberleri: Hizbullah: Lübnan sınırlarını ihlal eden İsrail İHA'sını düşürdük
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Hizbullah: Lübnan sınırlarını ihlal eden İsrail İHA'sını düşürdük

1 saat önce

Lübnan'da Hizbullah, İsrail'e ait bir insansız hava aracını (İHA) düşürdüklerini açıkladı

Hizbullah: Lübnan sınırlarını ihlal eden İsrail İHA'sını düşürdük, System.String[]

Lübnan'da Hizbullah, İsrail'e ait bir insansız hava aracını (İHA) düşürdüklerini açıkladı.


Örgütün El Manar televizyon kanalında yaptığı açıklamaya göre İHA, iki ülke sınırındaki Ramyeh köyü üzerinde düşürüldü. Hizbullah, sınır ihlali yaptığını öne sürdükleri aracın şu anda ellerinde olduğu bilgisini paylaştı.

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İsrail, Lübnan, Dünya

Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi: 09.09.2019 08:15 
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