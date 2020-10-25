Hizbullah: "Sahte ifade özgürlüğü, semavi dinlerin hakarete maruz kalmasının gerekçesi olamaz" - Son Dakika

Lübnan Hizbullahı, sahte ifade özgürlüğünün İslam Peygamberi ve semavi dinleri hedef almanın gerekçesi olamayacağını belirterek, Fransız makamlarını bu dinlere saygılı olmaya davet etti.

Hizbullah'tan yapılan yazılı açıklamada, Fransa'da İslam Peygamberi Hazreti Muhammed'e hakaret içerikli karikatürlerin yayınlanmasına tepki gösterildi.

"Hizbullah, Hazreti Muhammed'e yönelik kasıtlı hakareti şiddetle kınıyor." denilen açıklamada, Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un karikatürleri yayınlamaktan vazgeçmeyecekleri yönünde sarf ettiği sözlere işaret edilerek, Fransız resmi makamların "Rahmet Peygamberine" yönelik hakaretlere teşvik edici tutumunun kabul edilmeyeceği vurgulandı.

İslam dini ve Müslümanlara karşı nefret söylemlerinin bu karikatürlerle geri getirildiği aktarılan açıklamada, "Fransa'da yayımlananlar, aralarında Fransa ve Avrupa'nın diğer ülkelerinde uzun yıllardan beri yaşayanların bulunduğu 2 milyardan fazla Müslümanın duygularını etkiliyor." denildi.

Hizbullah'ın açıklamasında, şunlar kaydedildi:

"Sahte ifade özgürlüğü iddiaları adı altında kabul edilemez, İslam Peygamberine ve semavi dinlerin hakarete maruz kalmasının gerekçesi olamaz. Fransız makamlarını, dinlere saygılı olmaya ve uluslararası düzeyde daha fazla gerginlik nedenlerinin oluşmasını önlemeye katkı sunmaya davet ediyoruz."

Fransa'da 16 Ekim'de Hazreti Muhammed'e hakaret içerikli karikatürleri derste öğrencilerine gösteren bir öğretmenin başı kesilerek öldürülmesinin ardından, siyasetçilerin büyük bir kısmının İslam'ı ve Müslümanları hedef alan açıklamalarda bulunması tartışma ve İslam dünyasında protestolara yol açtı. Macron son dönemde yaptığı bir açıklamada, Hazreti Muhammed'e yönelik karikatürleri yayınlamaktan geri durmayacaklarını söylemişti.