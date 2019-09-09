Son Dakika Haberleri: Hizbullah'tan "İsrail'e ait İHA'yı düşürdük" açıklaması
Son Dakika Güncel Haber

Hizbullah'tan "İsrail'e ait İHA'yı düşürdük" açıklaması

3 dakika önce

Hizbullah örgütü, İsrail'e ait insansız hava aracını (İHA) Lübnan'da düşürdüklerini duyurdu.

Hizbullah'tan

Hizbullah örgütü, İsrail'e ait insansız hava aracını (İHA) Lübnan'da düşürdüklerini duyurdu.

Hizbullah'tan yapılan yazılı açıklamada, Lübnan'ın güneyinde ülkenin hava sahasını ihlal eden İsrail'e ait bir İHA'nın örgüt mensuplarınca düşürüldüğü belirtildi.

Açıklamada, söz konusu İHA'nın örgütün elinde olduğu ifade edildi.

Nasrallah İHA'ları düşüreceklerini söylemişti

İsrail ile Hizbullah arasında bir süredir İHA gerilimi yaşanıyor.

Hizbullah örgütünün kalesi olarak bilinen başkent Beyrut'un güney banliyösünde, 25 Ağustos gece saatlerinde İsrail'e ait 2 İHA düşmüştü.

Hizbullah Genel Sekreteri Hasan Nasrallah, yaptığı açıklamada, "Gece saatlerinde yaşanan olay, Beyrut'un güneyindeki bir yeri hedef alan ve kamikaze İHA ile yapılan bir saldırıydı. Bu da düşmanın 14 Ağustos 2006'dan beri gerçekleştirdiği ilk eylemdir." ifadelerini kullanmıştı.

Söz konusu İHA'ların kendileri tarafından düşürülmediğine dikkati çeken Nasrallah, bundan böyle Lübnan hava sahasına giren İsrail İHA'larını düşürmeye çalışacakları tehdidinde bulunmuştu.

Beyrut, Lübnan, İsrail, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 09.09.2019 09:18 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Hizbullah: İsrail'e ait bir drone'u düşürdük
Egemen Bağış'ın eşinden dikkat çeken paylaşım: Söylersem yer yerinden oynar Türk Hava Yolları'ndan yolcularına sahte bilet uyarısı Akşener'den İstanbul ve Ankara'ya kayyum yorumu: Cumhurbaşkanı Erdoğan müsaade etmez

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 9.9.2019 09:21:57. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Hizbullah'tan "İsrail'e ait İHA'yı düşürdük" açıklaması
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]