Hizbullah'tan Lübnan hükümetine

Lübnan'daki Şii Hizbullah örgütü Genel Sekreteri Hasan Nasrallah, ülkedeki ekonomik krizin çözümü için hükümete, Beşşar Esed rejimiyle ilişkileri düzeltme çağrısında bulundu.

Nasrallah, Suriye'nin başkenti Şam'daki bir patlamada Mayıs 2016'da öldürülen örgütün üst düzey isimlerinden Mustafa Bedreddin'i anma etkinliğinde video konferans aracılığıyla konuştu.

Lübnan'ın özellikle ekonomik krizden geçtiği bu dönemde Esed rejimi ile ilişkilerini normalleştirmesi gerektiğini savunan Nasrallah, "Suriye ile ilişkilerin düzeltilmesi, Lübnan'daki ekonomik krizin çözümü için önemli kapılar açacaktır." dedi.

Suriye'de rejimin düşeceği beklentileriyle bunu erteleyenlerin Lübnanlılara zaman kaybettirmekten başka bir şey yapmadığını söyleyen Nasrallah, "Suriye'nin de bugünlerde ekonomik olarak Lübnan'a ihtiyacı var. Mantıksal çözümlerden biri ürünlerimizin ihracatı için sınır kapılarını açacak şekilde ilişkilerin düzeltilmesidir." diye konuştu.

Yeni tip koronavirüsün (Kovid-19) dünyayı sardığı bu dönemde Lübnan'ın uluslararası yardım arayışının sonuç vermeyeceğini iddia eden Nasrallah, umutlarını yardımlara bağlamak yerine Lübnan'ın sanayi ve ziraat sektörlerini canlandıracak piyasa bulması gerektiğini ifade etti.

Lübnan'ın son günlerindeki gündem maddelerinden biri olan Suriye sınır hattındaki yasa dışı geçişlere de değinen Nasrallah, kimsenin bu durumu inkar edemeyeceğini ve son bulması için de Esed rejimiyle iş birliğine ihtiyaç duyulduğunu savundu.

Lübnan eski Başbakanı Refik Hariri'nin ölümüne yol açan Şubat 2005'teki suikastın arkasında Şam yönetiminin olduğu yönündeki iddialar nedeniyle iki ülke arasında gerilen ilişkiler, Suriye'de 2011'de başlayan halk ayaklanmasının ardından tamamen kopmuştu.

Hizbullah ve müttefiklerinin içinde yer aldığı 8 Mart Bloku, Suriye rejimi ile ilişkilerin düzeltilmesi konusunda uzun süredir ısrar ediyor. Eski Başbakan Saad el-Hariri liderliğindeki 14 Mart Bloku ise Şam yönetimi ile her türlü normalleşmeye karşı çıkıyor.

Farklı din ve mezheplere dayalı siyasi bölünmeler açısından oldukça kırılgan bir yapıya sahip Lübnan ekonomisinin, 1975-1990 yıllarındaki iç savaştan bu yana en büyük krizi yaşadığı ifade ediliyor.