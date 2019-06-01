Hizbullah, Trump'ın 'yüzyılın anlaşmasına' karşı çıktı
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Lübnan Hizbullah hareketinin lideri Hasan Nasrallah, ABD Başkanı Donald Trump’ın yüzyılın anlaşması olarak nitelendirdiği İsrail ile Filistin arasındaki barış planına karşı çıktıklarını belirterek "İran'a karşı başlatılacak bir savaş, İran sınırları içerisinde kalmayacak" dedi.
Haber Yayın Tarihi : 01.06.2019 08:53
Hizbullah hareketinin lideri Hasan Nasrallah
, ABD
Başkanı Donald Trump
'ın 'yüzyılın anlaşması' olarak nitelendirdiği İsrail
ile Filistin
arasındaki barış planına karşı çıktıklarını açıkladı. Nasrallah ayrıca " Tahran
'a açılacak bir savaş, İran
sınırları içerisinde kalmayacak" dedi. Washington
yönetimi ve müttefiklerinin İran'a savaş açması durumunda çok büyük bir bedel ödeyeceklerini ifade eden Nasrallah, "Böyle bir durumda tüm bölge alevler içerisinde kalır. Orta Doğu
'daki tüm Amerikan güçleri ve çıkarları yok olur" diye konuştu.
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