Son Dakika Haberleri: Hizbullah, Trump'ın 'yüzyılın anlaşmasına' karşı çıktı
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Hizbullah, Trump'ın 'yüzyılın anlaşmasına' karşı çıktı

1 saat önce

Lübnan Hizbullah hareketinin lideri Hasan Nasrallah, ABD Başkanı Donald Trump’ın yüzyılın anlaşması olarak nitelendirdiği İsrail ile Filistin arasındaki barış planına karşı çıktıklarını belirterek "İran'a karşı başlatılacak bir savaş, İran sınırları içerisinde kalmayacak" dedi.

Hizbullah, Trump'ın 'yüzyılın anlaşmasına' karşı çıktı, System.String[]
Hizbullah hareketinin lideri Hasan Nasrallah, ABD Başkanı Donald Trump'ın 'yüzyılın anlaşması' olarak nitelendirdiği İsrail ile Filistin arasındaki barış planına karşı çıktıklarını açıkladı. Nasrallah ayrıca " Tahran'a açılacak bir savaş, İran sınırları içerisinde kalmayacak" dedi.

Washington yönetimi ve müttefiklerinin İran'a savaş açması durumunda çok büyük bir bedel ödeyeceklerini ifade eden Nasrallah, "Böyle bir durumda tüm bölge alevler içerisinde kalır. Orta Doğu'daki tüm Amerikan güçleri ve çıkarları yok olur" diye konuştu.
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Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi : 01.06.2019 08:53 
Hasan Nasrallah, Amerika Birleşik Devletleri, Donald Trump, Dünya
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