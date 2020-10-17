Hızını alamadı beton direğe çarptı: 2 ölü, 6'sı ağır 20 yaralı - Son Dakika

Hızını alamadı beton direğe çarptı: 2 ölü, 6'sı ağır 20 yaralı

17.10.2020 16:59
Hızını alamadı beton direğe çarptı: 2 ölü, 6'sı ağır 20 yaralı, System.String[]

Diyarbakır'ın Bismil ilçesinde Diyarbakır-Batman karayolu Sanayi Caddesi üzerinde tekstil işçilerini taşıyan bir minibüs, sürücüsünün aşırı hız nedeniyle direksiyon hakimiyetini kaybetmesiyle beton aydınlatma direğine çarptı.

Diyarbakır'ın Bismil ilçesinde Diyarbakır- Batman karayolu Sanayi Caddesi üzerinde tekstil işçilerini taşıyan bir minibüs, sürücüsünün aşırı hız nedeniyle direksiyon hakimiyetini kaybetmesiyle beton aydınlatma direğine çarptı. Kaza sonucu 2 kişi hayatını kaybetti, 6'sı ağır 20 kişi yaralandı.

Kaza, Bismil ilçesi Sanayi Caddesi Batman yolu üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre tekstil işçilerini taşıyan 21 LC 284 plakalı Ford Transit marka minibüs sürücüsü aşırı hız nedeniyle direksiyon hakimiyetini kaybetmesiyle beton aydınlatma direğine çarptı. Çevredeki vatandaşların haber vermesiyle olay yerine çok sayıda 112 sağlık, itfaiye ve polis ekibi sevk edildi. Olay yerinde yapılan ilk müdahalede 2 kişinin hayatını kaybettiği, 20 kişinin yaralandığı belirlendi. Yaralılardan durumu ağır olan 6 kişi ambulanslarla Diyarbakır'daki çeşitli hastanelere sevk edildi.

Polis, kazayla ilgili inceleme başlatırken, minibüs çekici yardımıyla yoldan kaldırıldı. - DİYARBAKIR

Hızını alamadı beton direğe çarptı: 2 ölü, 6'sı ağır 20 yaralı
Hızını alamadı beton direğe çarptı: 2 ölü, 6'sı ağır 20 yaralı
Hızını alamadı beton direğe çarptı: 2 ölü, 6'sı ağır 20 yaralı
Hızını alamadı beton direğe çarptı: 2 ölü, 6'sı ağır 20 yaralı
Hızını alamadı beton direğe çarptı: 2 ölü, 6'sı ağır 20 yaralı
Hızını alamadı beton direğe çarptı: 2 ölü, 6'sı ağır 20 yaralı

Diyarbakır, Minibüs, Batman, Bismil, 3. Sayfa, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Hızını alamadı beton direğe çarptı: 2 ölü, 6'sı ağır 20 yaralı - Son Dakika

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