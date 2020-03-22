Hızını alamayan alkollü sürücü durağa daldı - Son Dakika
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Hızını alamayan alkollü sürücü durağa daldı

6 saat önce

Bursa'da viraja hızlı giren alkollü sürücü, otobüs durağına daldı.

Hızını alamayan alkollü sürücü durağa daldı, System.String[]

Bursa'da viraja hızlı giren alkollü sürücü, otobüs durağına daldı. Kazada durakta otobüs bekleyen bir kişi yaralandı.

Kaza, akşam saatlerinde Mustafakemalpaşa ilçesi Mustafakemalpaşa Devlet Hastanesi'nin önünde meydana geldi. Hastanedeki mesaisinden çıkan Ali Köstereli, otobüs beklemek için hastane otobüs durağına gitti. Bu sırada fabrikalar bölgesinden şehir merkezine doğru seyir halinde olan M.B. yönetimindeki 16 AGG 581 plakalı araç, viraj sonrasında hastane girişinde direksiyon hakimiyetini kaybetti. Kontrolden çıkan araç önce bölgedeki taksi durağına daha sonra durağına daldı. Durakta bekleyen Ali Köstereli hızlı gelen araçtan kaçamazken iki ayağına da sert bir darbe aldı. Yapılan ilk kontrollerde sağ bacağında kırık olduğu belirlenen yaralı, hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

Olay yerine gelen trafik ekipleri tarafından yapılan kontrollerde sürücünün 0.32 promil alkollü olduğu belirlendi. Kazayla ilgili inceleme sürüyor. - BURSA

Devlet Hastanesi, Bursa, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 22.03.2020 08:29 Kaynak: İHA

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