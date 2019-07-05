Son Dakika Haberleri: Hızını alamayan araç motosiklete böyle çarptı
Son Dakika Güncel Haber

Hızını alamayan araç motosiklete böyle çarptı

25 dakika önce

Bartın'da meydana gelen kazada, araç sürücüsü sola dönüş yapmaya çalışan motorsikletliye arkadan çarptı.

Bartın'da meydana gelen kazada, araç sürücüsü sola dönüş yapmaya çalışan motorsikletliye arkadan çarptı. Kaza anı güvenlik kamerasına an be an yansıdı. Kaza, Bülent Ecevit Bulvarı'nda meydana geldi. Bulvardan Çatmaca istikametine gitmekte olan T.O. isimli motosiklet sürücüsü Bartın Valiliği istikametine dönmek istediği sırada 67 ZU 605 plakalı aracı ile aynı istikamette seyreden B.Ç. isimli araç sürücüsü arkadan çarptı. Kazada motosiklet sürücüsü yaralanırken, kaza ise anı güvenlik kameralarına an be an yansıdı. Vatandaşların haber vermesinin ardından olay yerine gelen acil servis ekipleri tarafından olay yerinde ilk müdahalesi yapılan T.O. ambulansla Bartın Devlet Hastanesine kaldırıldı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.
(Akif Yaman/İHA)
Hızını alamayan araç motosiklete böyle çarptı
Haber Yayın Tarihi : 05.07.2019 08:55 Kaynak: İHA
Bartın Valiliği, Bartın, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



İstanbul'da nefes kesen kovalamaca! Kıskıvrak yakalandılar Avcılar'da yakıt tankeri devrildi! Topkapı istikameti ulaşıma kapandı Ankara'da otomobil üst geçitten alt yola düştü: 1 ölü, 2 yaralı Meclis lokantasında fiyatlara zam kararı alındı: Çorba 2 TL'ye çıkabilir

SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 5.7.2019 09:20:52. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Hızını alamayan araç motosiklete böyle çarptı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]