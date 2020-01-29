Hızını alamayan kamyonet ticari taksiye çarptı... - Son Dakika
Son Dakika 3. Sayfa Hızını alamayan kamyonet ticari taksiye çarptı... - Son Dakika

Hızını alamayan kamyonet ticari taksiye çarptı...

6 saat önce

Bursa'da hafif ticari araçla bir taksinin çarpışması sonucu 2 kişi ölümden döndü.

Hızını alamayan kamyonet ticari taksiye çarptı..., System.String[]

Bursa'da hafif ticari araçla bir taksinin çarpışması sonucu 2 kişi ölümden döndü.


Kaza, merkez Nilüfer ilçesi Fatih Mehmet Bulvarı'nda meydana geldi. Kontrolünü kaybeden hafif ticari araç sürücüsü taksiciye çarparak durabildi. Kaza sonucu yaralılar hastahaneye kaldırıldı.


34 RK 5269 plakalı hafif ticari araç kontrolünü kaybederek 16 T 0797 plakalı taksiciye çarptı. Yaralılara ilk müdahaleyi olay yerinde 112 ekipleri yaptı. Acil servis ekipleri yaralıları çevredeki hastaneye kaldırırken, Polis ekipleri trafiği durdurarak güvenlik önlemleri aldı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. - BURSA

Fatih, Bursa, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 29.01.2020 09:48 Kaynak: İHA
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