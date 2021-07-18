Hızını alamayan minibüs, refüje çarpıp devrildi! 3 kişi öldü, 14 kişi yaralandı - Son Dakika

Sabaha doğru Ş.K. idaresindeki minibüs, Patnos ilçesine bağlı Gökoğlu köyü kavşağında refüje çarparak devrildi. Kazayı gören vatandaşların haber vermesi üzerine bölgeye sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi.

3 ÖLÜ, 14 YARALI

Olay yerine gelen 112 Acil Servis ekipleri, aynı aileden oldukları öğrenilen E.K. (21), M.K. (20) ve M.K.'nın (14) olay yerinde hayatlarını kaybettiğini belirledi. Kazada yaralanan 14 kişi ise ambulanslarla Patnos Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.