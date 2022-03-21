Hızını alamayan Mustafa Sarıgül, bu defa vatandaşı tokatladı - Son Dakika
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Hızını alamayan Mustafa Sarıgül, bu defa vatandaşı tokatladı

21.03.2022 08:01

Her şeyi tokatlamasıyla öne çıkan Türkiye Değişim Partisi Genel Başkanı Mustafa Sarıgül, bu defa sohbet ettiği vatandaşın omzunu tokatladı.

Türkiye Değişim Partisi (TDP) Genel Başkanı Mustafa Sarıgül, son dönemde sosyal medyaya düşen videolarıyla adından sıkça söz ettiriyor. Krize ve yurttaşın yoksulluğuna sinirlenen Sarıgül videolarında sık sık önündeki masa, eşya tokatlaması ile dikkat çekiyor.

TÜP VE AYÇİÇEK YAĞINI DA TOKATLAMIŞTI

Fahiş fiyatlarına sinirlendiği tüp ve ayçiçek yağı gibi ürünleri tokatladığı görüntülerle gündem yaratan Sarıgül bu kez çıtayı biraz daha yükseltti.

"BU PARAYLA İNŞALLAH BAŞBAKANLIĞA GELECEKSİN"

Kasaplık yapan bir vatandaşın dükkanını ziyaret eden Sarıgül, hatıra parası olarak 50 lira bıraktı ve "Başkanım bana gelmişti şu tarihte. Ve bununla inşallah başbakanlığa geleceksin. Ama sana tavsiyem şu evlat, üç tane güç var. Siyasi güç, ekonomik güç ve toplumsal çevre gücü. Siyasi gücün yoksa ne uzar ne kısalırsın. Çok yakışıklısınız, dirayetlisin, iyi de bir insansın ama gir bir partiye mücadeleni ver ve çok yükselebilirsin. Evet diyeceksin ki ben burada esnafım, esnaflığa devam ediyorum ama onun dışında buraları yönetmek istiyorum. Gelecekte Ayaş'ın belediye başkanı sen olabilirsin" dedi.

SAĞ OMZUNA OLDUKÇA SERT BİR TOKAT ATTI

Bu ifadeleri sarf ettikten sonra karşısındaki vatandaşın omzuna sert bir tokat atan Sarıgül, "Bu heyecanı sende görüyorum" ifadesini kullandı.

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Türkiye Değişim Partisi, Mustafa Sarıgül, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Hızını alamayan Mustafa Sarıgül, bu defa vatandaşı tokatladı - Son Dakika


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