Hızını Alamayan Otomobil Park Halindeki Araçlara Çarpıp Kaçtı...kaza Anı Kamerada
42 dakika önce
Hızını alamayan otomobil park halindeki araçlara çarpıp kaçtı.
Hızını alamayan otomobil park halindeki araçlara çarpıp kaçtı...Kaza anı kamerada
KIRIKKALE - Kırıkkale
'de hızını alamayan bir otomobil park halindeki 5 araca çarpıp olay yerinden kaçtı. Daha sonra polis ekipleri otomobiliyle kaçan şahsı kısa sürede yakalayıp hakkında soruşturma başlattı. Maddi hasarın oluştuğu kaza güvenlik kameralarına yansıdı.
Kaza, Kırıkkale'de Millet Bulvarı'nda akşam saatlerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, henüz plakası ve ismi alınamayan bir sürücü otomobiliyle birlikte hızını alamayarak park halindeki 5 araca çarpıp olay yerinden hemen kaçtı. Çarpmanın etkisiyle aydınlatma direği de zarar gördü. Araç
sahipleri ise durumu hemen polise haber vererek kaçan şahsın yakalanması için çalışma başlattı. Güvenlik kameralarını alan polis ekipleri otomobiliyle kaçan sürücüyü kısa sürede yakaladı. Maddi hasarın oluştuğu kaza anı ise bir iş yerine ait güvenlik kamerası tarafından kaydedildi.
Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.
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Haber Yayın Tarihi : 26.03.2019 11:37 Kaynak: İHA
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