Hızını alamayan Porsche binanın 2. katına girdi: En az 2 ölü
6 saat önce
Amerika Birleşik Devletleri'nde (ABD) Porsche marka otomobil, bir binanın ikinci katına çarptı. Kazada iki kişinin hayatını kaybettiği bildirildi.
Amerika Birleşik Devletleri'nde (ABD) Porsche marka bir otomobil, bir binanın ikinci katına çarptı. Kazada iki kişinin hayatını kaybettiği bildirildi.
New Jersey eyaletinde Porsche marka otomobil sürücüsünün kontrolü kaybetmesi sonrası refüjden "uçarak" iki katlı bir binanın üst katına çarptı.
Haber Yayın Tarihi: 10.11.2019 10:16
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