Son Dakika Haberleri: Hızını alamayan Porsche binanın 2. katına girdi: En az 2 ölü
Son Dakika Dünya Hızını alamayan Porsche binanın 2. katına girdi: En az 2 ölü

Hızını alamayan Porsche binanın 2. katına girdi: En az 2 ölü

6 saat önce

Amerika Birleşik Devletleri'nde (ABD) Porsche marka otomobil, bir binanın ikinci katına çarptı. Kazada iki kişinin hayatını kaybettiği bildirildi.

Hızını alamayan Porsche binanın 2. katına girdi: En az 2 ölü, System.String[]

Amerika Birleşik Devletleri'nde (ABD) Porsche marka bir otomobil, bir binanın ikinci katına çarptı. Kazada iki kişinin hayatını kaybettiği bildirildi.


New Jersey eyaletinde Porsche marka otomobil sürücüsünün kontrolü kaybetmesi sonrası refüjden "uçarak" iki katlı bir binanın üst katına çarptı.

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Amerika Birleşik Devletleri, Porsche, Dünya

Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi: 10.11.2019 10:16 
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