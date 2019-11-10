Hızını alamayan Porsche binanın 2. katına girdi: En az 2 ölü

Amerika Birleşik Devletleri'nde (ABD) Porsche marka bir otomobil, bir binanın ikinci katına çarptı. Kazada iki kişinin hayatını kaybettiği bildirildi.



New Jersey eyaletinde Porsche marka otomobil sürücüsünün kontrolü kaybetmesi sonrası refüjden "uçarak" iki katlı bir binanın üst katına çarptı.