Hızını alamayan ticari araç, otobüse arkadan çarptı
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Hızını alamayan ticari araç, otobüse arkadan çarptı Çarpmanın etkisiyle otobüsün altına giren araç sürücüsü kazayı yara almadan atlattıİSTANBUL - Beyoğlu'nda hızını alamayan ticari araç seyir halindeki özel halk otobüsüne arkadan çarptı.
Haber Yayın Tarihi: 16.07.2019 12:59 Kaynak: İHA
Hızını alamayan ticari araç, otobüse arkadan çarptı
Çarpmanın etkisiyle otobüsün altına giren araç sürücüsü kazayı yara almadan atlattı
İSTANBUL - Beyoğlu
'nda hızını alamayan ticari araç seyir halindeki özel halk otobüsüne arkadan çarptı. Meydana gelen kazada yaralanan olmazken otobüs içerisinde bulunan yolcular kısa süreli panik yaşadı.
Beyoğlu, Piyalepaşa Bulvarı, Kasımpaşa
istikametinde meydana gelen olay iddialara göre şöyle gerçekleşti. Sabah
saat 10.30 sıralarında Şişli
'den Kasımpaşa istikametine seyir halinde olan özel halk otobüsüne aynı istikamette ilerleyen ticari araç arkadan çarptı. Çarpmanın şiddetiyle ticari aracın ön kısmı otobüsün arkasına sıkışarak yaklaşık 40 metre sürüklendi. Bunun üzerine otobüs şoförü güvenli bir bölgeye yaklaşarak aracını durdurdu. Kazayı gören vatandaşlar ise durumu sağlık ve polis ekiplerine bildirdi.
Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri otobüse çarpan aracın şoförünü tedbir amaçlı olarak muayene etti. Patlayan hava yastığı nedeniyle araç sürücüsünün kazayı yara almadan atlattığı görüldü. Kaza nedeniyle seferini tamamlayamayan halk otobüsünde bulunan yolcular ise bir başka otobüsle yollarına devam etti.
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