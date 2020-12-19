Hızır Acil Ekibi kapı kapı geziyor, vatandaşların ihtiyaçlarını karşılıyor - Son Dakika

Hızır Acil Ekibi kapı kapı geziyor, vatandaşların ihtiyaçlarını karşılıyor

19.12.2020 13:35
Hızır Acil Ekibi kapı kapı geziyor, vatandaşların ihtiyaçlarını karşılıyor, System.String[]

Evden dışarı çıkamayan, yaşlı, hasta veya engelli vatandaşların her türlü ihtiyaçlarını karşılamak için oluşturulan Hızır Acil Ekibi, hafta sonu sokağa çıkma kısıtlamasında Esenler'de oturan ihtiyaç sahiplerine hizmet vermeye devam ediyor.

Evden dışarı çıkamayan, yaşlı, hasta veya engelli vatandaşların her türlü ihtiyaçlarını karşılamak için oluşturulan Hızır Acil Ekibi, hafta sonu sokağa çıkma kısıtlamasında Esenler'de oturan ihtiyaç sahiplerine hizmet vermeye devam ediyor. Karantinayı evde geçiren Kovid-19 hastalarının eksikleri bu ekip tarafından 7 gün 24 saat karşılanıyor.

Esenler Belediyesi Hızır Acil Ekibi sokağa çıkma yasağında Esenler'de oturan, koronavirüs testi pozitif olup da katantina sürecini evde geçiren, 65 yaş üstü ve engelli vatandaşları yalnız bırakmıyor. Hızır Acil Ekibi, kısıtlamada Esenler Belediyesi'nin çağrı merkezini arayan, evde kalan vatandaşların siparişlerini eve teslim ediyor. Hızır Acil Ekibi, vatandaşların sebzeden meyveye gıdadan ilaca birçok ihtiyacı karşılıyor.

"HIZIR ACİL EKİBİ OLARAK 7 GÜN  HİZMET VERİYORUZ"

Vatandaşların her türlü ihtiyaçlarını karşıladıklarını söyleyen Esenler Belediyesi Hızır Acil Ekibi Daığıtım Koordinatörü Bekir Demiral, "Bizler Hızır Acil Ekibi olarak Esenler 'de koronavirüs testi pozitif çıkan, sokağa çıkma yasaklarında sokağa çıkamayan 65 yaş üstü ve engelli vatandaşlarımıza 7 gün 24 saat hizmet veriyoruz. Vatandaşlarımızdan gelen talepler doğrulusunda sebzeden meyveye birçok ihtiyaçlarını karşılıyoruz. Son zamanlarda en çok koronavirüse yakalanmış hastalar taleplerde bulunuyor. Vatandaşlarımız çağrı merkezimizi arayarak ihtiyaçlarını bildirebilir. Bizlerde çağrı merkezinin yönlendirmeleriyle ihtiyaçlarını vatandaşlarımıza ulaştırıyoruz" dedi.


Hızır Acil Ekibi kapı kapı geziyor, vatandaşların ihtiyaçlarını karşılıyor
Hızır Acil Ekibi kapı kapı geziyor, vatandaşların ihtiyaçlarını karşılıyor
Hızır Acil Ekibi kapı kapı geziyor, vatandaşların ihtiyaçlarını karşılıyor
Hızır Acil Ekibi kapı kapı geziyor, vatandaşların ihtiyaçlarını karşılıyor
Hızır Acil Ekibi kapı kapı geziyor, vatandaşların ihtiyaçlarını karşılıyor
Hızır Acil Ekibi kapı kapı geziyor, vatandaşların ihtiyaçlarını karşılıyor

Engelli, Esenler, 112, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Hızır Acil Ekibi kapı kapı geziyor, vatandaşların ihtiyaçlarını karşılıyor - Son Dakika


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