Hızır Aleyhisselam' Olduğunu Söyleyerek Dolandıran Şüpheli Yakalandı

NEVŞEHİR'de kendisinin 'Hızır Aleyhisselam' olduğunu söyleyerek, dolandırıcılık yaptığı öne sürülen M.D., polis tarafından yakalandı.

NEVŞEHİR'de kendisinin 'Hızır Aleyhisselam' olduğunu söyleyerek, dolandırıcılık yaptığı öne sürülen M.D., polis tarafından yakalandı.



Atatürk Bulvarı ile banka şubelerinin bulunduğu bölgelerde dolaşıp, kendisinin 'Hızır Aleyhisselam' olduğunu söyleyerek 'hayır işlemek' vaadi ile vatandaşlardan para talep eden M.D., polis tarafından takibe alındı. Kendisine verilecek para karşılığında şükür ve dua alınacağını, para vermeyenin ise helak olacağını söyleyen M.D., bir iş yerinden bin 440 lira para ve 520 lira değerinde 3 çift ayakkabı aldı. Harekete geçen polisler, M.D.'yi yakalayarak gözaltına aldı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen M.D., adli kontrol kararıyla serbest bırakıldı. - Nevşehir

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