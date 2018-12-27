Son Dakika Haberleri: Hızır Aleyhisselam' Olduğunu Söyleyerek Dolandıran Şüpheli Yakalandı

Hızır Aleyhisselam' Olduğunu Söyleyerek Dolandıran Şüpheli Yakalandı

2 saat önce

NEVŞEHİR'de kendisinin 'Hızır Aleyhisselam' olduğunu söyleyerek, dolandırıcılık yaptığı öne sürülen M.D., polis tarafından yakalandı.

Hızır Aleyhisselam' Olduğunu Söyleyerek Dolandıran Şüpheli Yakalandı, System.String[]
NEVŞEHİR'de kendisinin 'Hızır Aleyhisselam' olduğunu söyleyerek, dolandırıcılık yaptığı öne sürülen M.D., polis tarafından yakalandı.

Atatürk Bulvarı ile banka şubelerinin bulunduğu bölgelerde dolaşıp, kendisinin 'Hızır Aleyhisselam' olduğunu söyleyerek 'hayır işlemek' vaadi ile vatandaşlardan para talep eden M.D., polis tarafından takibe alındı. Kendisine verilecek para karşılığında şükür ve dua alınacağını, para vermeyenin ise helak olacağını söyleyen M.D., bir iş yerinden bin 440 lira para ve 520 lira değerinde 3 çift ayakkabı aldı. Harekete geçen polisler, M.D.'yi yakalayarak gözaltına aldı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen M.D., adli kontrol kararıyla serbest bırakıldı. - Nevşehir

»  »      Haber Yayın Tarihi : 27.12.2018 03:11 Kaynak: DHA

Polis, Nevşehir, Hızır Aleyhisselam, Güncel
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