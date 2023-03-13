'Hızır' olduğunu iddia eden kişiye parasını kaptırdı, dolandırıldığını 3 gün sonra anladı

Dolandırıcı ve mağdur vatandaşın birlikte bankaya giderken görüntüleri ortaya çıktı

İZMİR - İzmir'in Konak ilçesinde Hızır Aleyhisselam olduğunu iddia eden şahsın üç üniversite bitiren kişiyi kurban borcu olduğunu ve paraları Cebrail Aleyhisselam'a vereceğini söyleyerek 2 bin 500 lira dolandırmasına ait görüntüler ortaya çıktı. Mağdur olaydan 3 gün sonra dolandırıldığını anlarken, zanlı polis ekipleri tarafından kıskıvrak yakalandı.

Olay, 3 Mart günü Cumhuriyet Bulvarı üzerinde meydana geldi. İddiaya göre, yolda yürüyen Ş.T., kır saçlı, beyaz sakallı ve kırmızı montlu bir şahsın yanına gelerek, "Beklediğin kişi benim, beni Allah gönderdi. Ben Hızır Aleyhisselam'ım. Senin bir kurbanın var, bana para vermen lazım. Bunu Cebrail'e götüreceğim" dedi. Kendisine dua eden adam ile birlikte aynı gün saat 13.30 sıralarında banka şubesinden 2 bin 500 lira çekip veren Ş.T., olaydan 3 gün sonra dolandırıldığını anladı. Polis merkezine giderek şikayetçi olan üç üniversite mezunu bitirdiği öğrenilen Ş.T.'yi dolandıran şüpheliyi yakalamak için çalışma başlatıldı. Güvenlik kamerası kayıtlarını inceleyen polis ekipleri, şüphelinin çeşitli suçlardan çok sayıda kaydı bulunan T.Ç. olduğunu belirledi.

Dolandırıcılık anı kamerada

T.Ç. ile mağdur Ş.T.'nin birlikte banka şubesine gittiği görüntüler de ortaya çıktı. Görüntülerde T.Ç. ile Ş.T.'nin birlikte konuşup yürüyerek banka şubesine gittikleri, Ş.T.'nin şubeye girip aldığı paraları T.Ç.'ye teslim ettiği anlar yer aldı.

Mağdurun ifadesi ortaya çıktı

Mağdur Ş.T., polis merkezinde verdiği ifadesinde, "1.70 boylarında aşırı kilolu, kır saçlı, beyaz sakallı şahıs yanıma yaklaşarak, 'Beklediğin kişi benim. Beni Allah gönderdi. Ben Hızır Aleyhisselam'ım. Senin bir kurbanın var, bana para vermen lazım. Bunu Cebrail'e götüreceğim' dedi. Ben de o sıralar içimden dua ediyordum. Nasıl oldu bilmiyorum ama şahsa inandım ve bankaya giderek bin TL çektim. Zanlı parayı az bulunca bankamatikten bin 500 TL daha çekerek toplam 2 bin 500 TL para verdim. Parayı verdikten sonra ayrıldık. Ayrılınca da dolandırıldığımı anladım" ifadelerini kullandı.

Düzenlenen operasyonla Basmane semtinde yakalanan şüpheli, emniyetteki ilk ifadesinde suçunu itiraf etti. İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen T.Ç., sevk edildiği mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.