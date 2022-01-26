Hızır ve Ece'nin velayet davası sonuçlandı mı? Evlilik Hakkında Her Şey dizisinde sular durulmuyor - Son Dakika

BaşrollerindeGökçe Bahadır, Sumru Yavrucuk, Yiğit Kirazcı ve Sarp Akkaya'nın yer aldığı Evlilik Hakkında Her Şey dizisi 16. bölüm ile izleyici karşısına çıktı.

EVLİLİK HAKKINDA HER ŞEY DİZİSİNDE NELER OLDU?

Duruşma sonrası Sergen ve Azra arasındaki ipler iyice gerilir. Bora'nın sürpriz ortaklığı Arsen Cevher Hukuk'taki tüm dengeleri sarsar. Çolpan, Sanem ve Erman bu esrarengiz adamın kim olduğunu öğrenmek için harekete geçer. Ancak bu düşündükleri kadar kolay olmayacaktır. Hızır'ın Ece'yi kaçırması halihazırda zor olan velayet davasını iyice çıkmaza sokmuştur. Azra'nın durumu kendi lehlerine çevirmek için acil bir müdahalede bulunması gerekmektedir. Azra'nın müdahalesi beklenmedik bir sonuç doğuracaktır. Sergen, Yıldırım ve Azra'dan hesap sormaya kararlıdır. Sanem, Zafer ve Nursen davasını sonuçlandırmak için bir oyun hazırlar. Ancak bunun için yardıma ihtiyacı vardır. Hızır ve Ece'nin kaderini belirleyecek olan velayet davası ise hiç beklenmedik bir şekilde sonuçlanacaktır…