Üye Girişi
Hızır ve Ece'nin velayet davası sonuçlandı mı? Evlilik Hakkında Her Şey dizisinde sular durulmuyor - Son Dakika

Hızır ve Ece'nin velayet davası sonuçlandı mı? Evlilik Hakkında Her Şey dizisinde sular durulmuyor

26.01.2022 10:35
Hızır ve Ece'nin velayet davası sonuçlandı mı? Evlilik Hakkında Her Şey dizisinde sular durulmuyor

Her Salı günü saat 20:00 'da Fox TV'de yayınlanan Evlilik Hakkında Her Şey dizisinde Sergen ve Azra arasında ipler iyice geriliyor. Hızır ve Ece velayet sonrası nasıl etkilenecek?

BaşrollerindeGökçe Bahadır, Sumru Yavrucuk, Yiğit Kirazcı ve Sarp Akkaya'nın yer aldığı Evlilik Hakkında Her Şey dizisi 16. bölüm ile izleyici karşısına çıktı.

EVLİLİK HAKKINDA HER ŞEY DİZİSİNDE NELER OLDU?

Duruşma sonrası Sergen ve Azra arasındaki ipler iyice gerilir. Bora'nın sürpriz ortaklığı Arsen Cevher Hukuk'taki tüm dengeleri sarsar. Çolpan, Sanem ve Erman bu esrarengiz adamın kim olduğunu öğrenmek için harekete geçer. Ancak bu düşündükleri kadar kolay olmayacaktır. Hızır'ın Ece'yi kaçırması halihazırda zor olan velayet davasını iyice çıkmaza sokmuştur. Azra'nın durumu kendi lehlerine çevirmek için acil bir müdahalede bulunması gerekmektedir. Azra'nın müdahalesi beklenmedik bir sonuç doğuracaktır. Sergen, Yıldırım ve Azra'dan hesap sormaya kararlıdır. Sanem, Zafer ve Nursen davasını sonuçlandırmak için bir oyun hazırlar. Ancak bunun için yardıma ihtiyacı vardır. Hızır ve Ece'nin kaderini belirleyecek olan velayet davası ise hiç beklenmedik bir şekilde sonuçlanacaktır…

YORUMLAR
500

Evlilik Hakkında Her Şey, Yiğit Kirazcı, Gökçe Bahadır, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Hızır ve Ece'nin velayet davası sonuçlandı mı? Evlilik Hakkında Her Şey dizisinde sular durulmuyor - Son Dakika


Evine çağırdığı arkadaşını bıçaklayarak öldürdü! Cinayetin altından 5 yıl önceki husumet çıktı Evine çağırdığı arkadaşını bıçaklayarak öldürdü! Cinayetin altından 5 yıl önceki husumet çıktı         
10:36
6 çocuk babası, otomobilin içinde kurşunlandı! Olay yerinde hayatını kaybetti 6 çocuk babası, otomobilin içinde kurşunlandı! Olay yerinde hayatını kaybetti         
10:21
16 yaşındaki kıza Muay Thai hocasından iğrenç taciz! Hareket gösterme bahanesiyle sıkıştırıp saldırmış 16 yaşındaki kıza Muay Thai hocasından iğrenç taciz! Hareket gösterme bahanesiyle sıkıştırıp saldırmış         
09:02
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan kurmaylarıyla Sedef Kabaş tweetlerini değerlendirdi: Güzel bir ivme yakaladık Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan kurmaylarıyla Sedef Kabaş tweetlerini değerlendirdi: Güzel bir ivme yakaladık         
08:07
Ünlü oyuncu Erkan Petekkaya reytingleri düşen Kırmızı Oda'ya yeniden dahil oldu Ünlü oyuncu Erkan Petekkaya reytingleri düşen Kırmızı Oda'ya yeniden dahil oldu         
20:55
Yatağında ölü bulunmuştu! 17 yaşındaki Gamze'nin boynunun kırıldığı ortaya çıktı, anne ve babası gözaltında Yatağında ölü bulunmuştu! 17 yaşındaki Gamze'nin boynunun kırıldığı ortaya çıktı, anne ve babası gözaltında         
17:55
Dünyanın gündemine oturdu! Annesi evden kaçan Neymar, katil olmanın eşiğinden döndü Dünyanın gündemine oturdu! Annesi evden kaçan Neymar, katil olmanın eşiğinden döndü         
17:29
Kar cuma günü gidiyor, yerini ise yağmura bırakacak! Kar cuma günü gidiyor, yerini ise yağmura bırakacak!         
16:58
"Oğlumla uğraşırken mücadele edemedik" diyen Ahu Kahraman Yıldırım, evliliğiyle ilgili kötü haberi verdi: Ayrılmak istedim "Oğlumla uğraşırken mücadele edemedik" diyen Ahu Kahraman Yıldırım, evliliğiyle ilgili kötü haberi verdi: Ayrılmak istedim         
16:17
Galatasaraylı Mostafa Mohamed'e sınav soruşturması! Suç ortağı gözaltında Galatasaraylı Mostafa Mohamed'e sınav soruşturması! Suç ortağı gözaltında         
15:30
Dünyaca ünlü star Inna da kar mağduru! Çorlu'da mahsur kaldı Dünyaca ünlü star Inna da kar mağduru! Çorlu'da mahsur kaldı         
15:13
Kanserden yaşamını yitiren sinema ve dizi oyuncusu Ayberk Pekcan son yolculuğuna uğurlandı Kanserden yaşamını yitiren sinema ve dizi oyuncusu Ayberk Pekcan son yolculuğuna uğurlandı         
14:57
Galatasaray'da erken seçim mi var? Fatih Terim de adaylar arasında Galatasaray'da erken seçim mi var? Fatih Terim de adaylar arasında         
14:35
Son Dakika! Vali Yerlikaya, kar yağışının esir aldığı İstanbul için 6 yeni tedbir açıkladı! Son Dakika! Vali Yerlikaya, kar yağışının esir aldığı İstanbul için 6 yeni tedbir açıkladı!         
13:41
Son Dakika: Yarın sabaha kadar İstanbul'dan şehir dışına otobüs seferi yok! Son Dakika: Yarın sabaha kadar İstanbul'dan şehir dışına otobüs seferi yok!         
13:14
İki bakandan ortak açıklama: Bu güzergahları kullanmayın! İki bakandan ortak açıklama: Bu güzergahları kullanmayın!         
13:12

Son Dakika Haberleri
10:35 Hızır ve Ece'nin velayet davası sonuçlandı mı? Evlilik Hakkında Her Şey dizisinde sular durulmuyor
10:15 Çıldır Gölü üzerinde buz pateni gösterisi! Milli sporcu İklim Şentunalı kendine hayran bıraktı
10:10 ABD'de korkunç kadın cinayeti: Türk öğretmen katledildi, annesi yaralandı
10:04 Antalya'da belediyeden esprili ''tuzlama'' paylaşımı: 30 yılda bir kar görünce şaka yapasımız geldi
10:01 İşsizlik için yeni hamle! 6 aydan fazla işsiz olan kişilere devlet desteği
09:56 Survivor All Star'da tansiyon yükseldi! Eski sevgili Nisa ve Barış birbirine girdi
09:55 Siviller silahlanmaya başladı! Ukrayna ordusu olası bir Rus saldırısına karşı vatandaşlarına silah eğitimi veriyor
09:49 2022 ek ders ücretleri netleşti! Öğretmenler ilk 6 ayda ne kadar alacak?
09:44 İstanbul'da bir kepçe suya gömüldü, operatör yaşamını yitirdi
09:33 Buzla kaplı suya düşen kepçenin operatörü hayatını kaybetti
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 26.01.2022 10:43:21. #1.12#
SON DAKİKA: Hızır ve Ece'nin velayet davası sonuçlandı mı? Evlilik Hakkında Her Şey dizisinde sular durulmuyor - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement